Глава МВД Ингушетии уволен на фоне информации о хищениях
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Президент России освободил от должностей руководителя МВД Ингушетии генерал-лейтенанта Михаила Коробкина после публикации информации об обысках в возглавляемом им ведомстве.
Как писал "Кавказский узел", 3 июля Министерство внутренних дел по Ингушетии назвало недостоверной информацией сообщения источников в силовых структурах об обысках у руководителей ведомства. По данным источников, обыски по делу о многомиллионных хищениях бюджетных средств прошли у главы ведомства Михаила Коробкина и одного из его помощников. При этом в МВД отметили, что сведения о проверке по факту хищений средств, выделенных на работу полиции, соответствуют действительности.
Руководитель министерства внутренних дел по Ингушетии генерал-лейтенант Михаил Коробкин указом Президента России Владимира Путина освобожден от занимаемой должности, говорится в опубликованном 10 сентября сообщении на сайте МВД России.
Увольнение Коробкина связано с выявлением в районных отделах полиции республики несуществующих сотрудников, которые долгое время получали зарплаты из бюджета. Ущерб, по предварительным оценкам, составляет около 1 млрд рублей, сообщил со ссылкой на свои источники телеканал RTVI.
Ранее по делу были задержаны несколько сотрудников ингушского МВД - начальники финансовых подразделений республиканского главка и некоторых местных отделов, в том числе глава центра финансового обеспечения министерства и сотрудница бухгалтерии МВД по Сунженскому району, сообщали источники.
Коробкин с 2001 года служил на различных должностях в подразделениях органов внутренних дел Московской области, ЦФО, центрального аппарата МВД России. В июне 2019 года был назначен министром внутренних дел по Республике Ингушетия, сообщила интернет-газета «Ингушетия».
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.