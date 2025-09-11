×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:55, 11 сентября 2025

Глава МВД Ингушетии уволен на фоне информации о хищениях 

Михаил Коробкин, фото газеты "Ингушетия" https://gazetaingush.ru/s-32-letiem-mvd-po-ingushetii-pozdravil-kolleg-glava-vedomstva-mikhail-korobkin

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент России освободил от должностей руководителя МВД Ингушетии генерал-лейтенанта Михаила Коробкина после публикации информации об обысках в возглавляемом им ведомстве.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля Министерство внутренних дел по Ингушетии назвало недостоверной информацией сообщения источников в силовых структурах об обысках у руководителей ведомства. По данным источников, обыски по делу о многомиллионных хищениях бюджетных средств прошли у главы ведомства Михаила Коробкина и одного из его помощников. При этом в МВД отметили, что сведения о проверке по факту хищений средств, выделенных на работу полиции, соответствуют действительности. 

Руководитель министерства внутренних дел по Ингушетии генерал-лейтенант Михаил Коробкин указом Президента России Владимира Путина освобожден от занимаемой должности, говорится в опубликованном 10 сентября сообщении на сайте МВД России.

Увольнение Коробкина связано с выявлением в районных отделах полиции республики несуществующих сотрудников, которые долгое время получали зарплаты из бюджета. Ущерб, по предварительным оценкам, составляет около 1 млрд рублей, сообщил со ссылкой на свои источники телеканал RTVI.

Ранее по делу были задержаны несколько сотрудников ингушского МВД - начальники финансовых подразделений республиканского главка и некоторых местных отделов, в том числе глава центра финансового обеспечения министерства и сотрудница бухгалтерии МВД по Сунженскому району, сообщали источники.

Коробкин с 2001 года служил на различных должностях в подразделениях органов внутренних дел Московской области, ЦФО, центрального аппарата МВД России. В июне 2019 года был назначен министром внутренних дел по Республике Ингушетия, сообщила интернет-газета «Ингушетия».

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
04:56, 11 сентября 2025
Убитый на Украине военный похоронен в Дагестане
01:52, 11 сентября 2025
Названы имена двух убитых военных из Кабардино-Балкарии
22:06, 10 сентября 2025
Бастрыкин заинтересовался затопленной школой в дагестанском селе
21:09, 10 сентября 2025
Два бойца из Дагестана убиты на Украине
19:30, 10 сентября 2025
2
 Адвокаты Кинояна потребовали от властей Армении не экстрадировать его в Россию
17:49, 10 сентября 2025
Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине
Все события дня
Новости
Дежурная часть полиции. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру".
02:51, 11 сентября 2025
Нападение на силовика в Магасе следствие связало с его бывшей работой
22:58, 8 сентября 2025
Житель Ингушетии обвинен в оправдании терроризма
Подросток. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
23:53, 7 сентября 2025
Правозащитники выразили опасения за безопасность подростка из Ингушетии
Российские военные. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/53966
12:53, 7 сентября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7350
Силовики в Ингушетии. Фото: https://gazetaingush.ru/news/odin-chelovek-ubit-v-hode-kto-v-ingushetii
13:17, 6 сентября 2025
Преследование осужденных за связи с боевиками в Ингушетии стало обычной практикой силовиков
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
23:30, 7 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
39
Обращение к федеральным властям (фото)
Фото
21:37, 4 августа 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Какая власть – такая и площадь (фото)
Фото
21:59, 15 мая 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Этнофестиваль в Стамбуле (фото)
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Блогеры
Фото
21:04, 9 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
70
Обращение к главе Северной Осетии
Фото
23:30, 7 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
39
Обращение к федеральным властям (фото)
Фото
21:37, 4 августа 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Какая власть – такая и площадь (фото)
Фото
08:26, 6 июня 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
С праздником Ид аль-Адха (Г1урб)! (фото)
Фото
22:17, 4 июня 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
24
С Днем республики! (фото)
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Полицейская машина у здания парламента Грузии. Фото: Upwinxp / Wikimedia
11 сентября 2025, 00:55
Активисты в Грузии заявили об аресте участника протестов

Наблюдатели ОБСЕ. Фото: Тинатин Бежанишвили https://www.osce.org/
10 сентября 2025, 14:51
Наблюдатели ОБСЕ отказались присутствовать на муниципальных выборах в Грузии

Лекарственный препарат "Трикафта". Фото: https://mechtayazhit.ru/otzyvy-o-trikafte/
10 сентября 2025, 12:56
Суд встал на сторону жителя Кабардино-Балкарии в споре с врачами

Военный корабль. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
10 сентября 2025, 10:05
Безэкипажный катер уничтожен в акватории Черного моря

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше