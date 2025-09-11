Глава МВД Ингушетии уволен на фоне информации о хищениях

Президент России освободил от должностей руководителя МВД Ингушетии генерал-лейтенанта Михаила Коробкина после публикации информации об обысках в возглавляемом им ведомстве.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля Министерство внутренних дел по Ингушетии назвало недостоверной информацией сообщения источников в силовых структурах об обысках у руководителей ведомства. По данным источников, обыски по делу о многомиллионных хищениях бюджетных средств прошли у главы ведомства Михаила Коробкина и одного из его помощников. При этом в МВД отметили, что сведения о проверке по факту хищений средств, выделенных на работу полиции, соответствуют действительности.

Руководитель министерства внутренних дел по Ингушетии генерал-лейтенант Михаил Коробкин указом Президента России Владимира Путина освобожден от занимаемой должности, говорится в опубликованном 10 сентября сообщении на сайте МВД России.

Увольнение Коробкина связано с выявлением в районных отделах полиции республики несуществующих сотрудников, которые долгое время получали зарплаты из бюджета. Ущерб, по предварительным оценкам, составляет около 1 млрд рублей, сообщил со ссылкой на свои источники телеканал RTVI.

Ранее по делу были задержаны несколько сотрудников ингушского МВД - начальники финансовых подразделений республиканского главка и некоторых местных отделов, в том числе глава центра финансового обеспечения министерства и сотрудница бухгалтерии МВД по Сунженскому району, сообщали источники.

Коробкин с 2001 года служил на различных должностях в подразделениях органов внутренних дел Московской области, ЦФО, центрального аппарата МВД России. В июне 2019 года был назначен министром внутренних дел по Республике Ингушетия, сообщила интернет-газета «Ингушетия».