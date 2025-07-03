Источники сообщили об обысках в МВД Ингушетии

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Силовики из Москвы провели обыски в МВД Ингушетии, в том числе у главы ведомства Михаила Коробкина, по делу о многомиллионных хищениях бюджетных средств.

Об обысках у руководителей республиканского МВД, в том числе у министра внутренних дел Ингушетии и одного из его помощников, днем 2 июля сообщили источники в правоохранительных органах. МВД Ингушетии возглавляет генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин.

Обыски прошли в рабочих кабинетах руководителей регионального управления МВД, в доме главы ведомства и дома у его помощника. Они проводились группой сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД России, прибывшей из Москвы. Мероприятия связаны с расследованием дела о хищении федеральных бюджетных средств, сообщил со ссылкой на источники в силовых структурах ТАСС.

По делу еще около двух месяцев назад были задержаны несколько сотрудников ингушского МВД - начальники финансовых подразделений республиканского главка и некоторых местных отделов, в том числе глава центра финансового обеспечения министерства и сотрудница бухгалтерии МВД по Сунженскому району, пишет “Интерфакс”.

По информации агентства, ущерб от коррупционных действий сотрудников МВД в Ингушетии может превышать 1 млрд рублей. Речь идет о хищении федеральных средств, выделенных на обеспечение работы полиции.

Дело расследуется по статье о создании преступного сообщества, первоначально сумма ущерба оценивалась примерно 500 млн рублей, а затем “выросла до 1,2 миллиарда рублей” и в дальнейшем может увеличиться, отмечает Baza. По информации проекта, руководители ведомства начисляли рядовым полицейским премии без их ведома, а затем обналичивали и похищали эти деньги.

Официально МВД Ингушетии не комментировало информацию об обысках, Следком также не публиковал никакой информации по делу.

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