Туристы эвакуированы с пляжей в Новороссийске из-за атаки дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти эвакуировали людей с пляжей Новороссийска из-за угрозы атак беспилотников. О пострадавших не сообщатся.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны отчиталось об уничтожении в акватории Черного моря безэкипажного катера, направленного со стороны Украины. Заявление сделано на фоне отмены угрозы атаки у береговой линии в Новороссийске.

"В связи с угрозой атаки БПЛА проведена эвакуация людей с пляжей в Широкой балке, Абрау-Дюрсо, Южная Озереевка", - говорится в сообщении в телеграм-канале главы города Андрея Кравченко. Отдыхающих также вывели с пляжных территорий Суджукская коса и Алексино, говорится в телеграм-канале муниципального центра управления городом.

Во время воздушной атаки на Новороссийск на окраине курортного поселка Широкая Балка фрагменты беспилотника попали в нежилое строение, сообщается а телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края. Пострадавших нет.

В оповещении регионального управления МЧС, которое пришло жителям края, людей призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить 112.

Отметим, что мэрия Новороссийска объявила об угрозе атаки беспилотников в 11:39, сигнал «внимание всем» с включением в городе сирен прозвучал в 12:09. Одновременно был приостановлен прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика. В 13:21 угрозу атаки БПЛА отменили.

Отметим, что сегодня с полуночи до 05.00 мск были уничтожены и перехвачены 11 беспилотников самолетного типа в Краснодарском крае и два в Ростовской области, сообщило Минобороны. Еще 15 беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря.