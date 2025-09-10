×

Кавказский узел

Лента новостей
13:55, 10 сентября 2025

Туристы эвакуированы с пляжей в Новороссийске из-за атаки дронов

Пляж в Новороссийске. Фото: https://t.me/mtsunvrsk/33085

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти эвакуировали людей с пляжей Новороссийска из-за угрозы атак беспилотников. О пострадавших не сообщатся.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны отчиталось об уничтожении в акватории Черного моря безэкипажного катера, направленного со стороны Украины. Заявление сделано на фоне отмены угрозы атаки у береговой линии в Новороссийске.

"В связи с угрозой атаки БПЛА проведена эвакуация людей с пляжей в Широкой балке, Абрау-Дюрсо, Южная Озереевка", - говорится в сообщении в телеграм-канале главы города Андрея Кравченко. Отдыхающих также вывели с пляжных территорий Суджукская коса и Алексино, говорится в телеграм-канале муниципального центра управления городом.

Во время воздушной атаки на Новороссийск на окраине курортного поселка Широкая Балка фрагменты беспилотника попали в нежилое строение, сообщается а телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края. Пострадавших нет.

В оповещении регионального управления МЧС, которое пришло жителям края, людей призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить 112.

Отметим, что мэрия Новороссийска объявила об угрозе атаки беспилотников в 11:39, сигнал «внимание всем» с включением в городе сирен прозвучал в 12:09. Одновременно был приостановлен прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика. В 13:21 угрозу атаки БПЛА отменили.

Отметим, что сегодня с полуночи до 05.00 мск были уничтожены и перехвачены 11 беспилотников самолетного типа в Краснодарском крае и два в Ростовской области, сообщило Минобороны. Еще 15 беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря.

Фото
23:30, 7 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
39
Обращение к федеральным властям (фото)
Фото
13:54, 7 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дорога на кладбище. В Нижнем Чегеме похороны в непогоду становятся проблемой
Фото
15:18, 31 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
6
К высокогорному озеру Зруг
Справочник
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Фото
13:56, 10 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
О нарушениях в работе кадетской школы в Атажукино
Фото
21:04, 9 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Обращение к главе Северной Осетии
Фото
15:58, 9 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Жители Нижнего Черека просят оставить пастбища в общественном пользовании
Фото
23:30, 7 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
39
Обращение к федеральным властям (фото)
Фото
13:54, 7 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дорога на кладбище. В Нижнем Чегеме похороны в непогоду становятся проблемой
