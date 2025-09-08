Следком признал убийством смерть жителя Сабновы после конфликта с подростками

Дагестанские следователи переквалифицировали по статье об убийстве дело о гибели молодого мужчины в Дербентском районе, как просили его односельчане. Вместе с тем они не нашли оснований привлечь к ответственности второго участника нападения.

Как писал "Кавказский узел", жители села Сабнова в Дербентском районе потребовали переквалифицировать по статье об убийстве дело о нападении на их односельчанина, умершего от ножевых ранений. Следствие отчиталось о задержании одного подростка, хотя на камере с места преступления видны двое нападавших. Второй, по данным сельчан, был отпущен правоохранителями. После обращения сельчан глава Следкома России запросил у дагестанских подчиненных доклад о расследовании.

Погибший, 22-летний молодой человек, сделал замечание подросткам, которые сквернословили и мусорили под окнами домов. "Потерпевший, единственный сын в семье, на три дня приехал домой из другого города, где работал. Боль родителей невозможно передать", - говорится в обращении сельчан.

Несовершеннолетнему жителю села Сабнова в Дербентском районе Дагестана предъявлено обвинение по статье об убийстве, сообщил сегодня республиканский Следком.

По информации следователей, обстоятельства конфликта полностью установлены. “Версия о причастности к совершению данного преступления второго лица, ранее получившая распространение в публичном пространстве, не нашла своего подтверждения”, - говорится в сообщении, опубликованном официальным Telegram-каналом ведомства.

16-летний подросток по ходатайству следствия отправлен в СИЗО. Он признал вину частично и показал на месте преступления, как именно наносил потерпевшему удар ножом в живот. Кадры следственного эксперимента также опубликованы пресс-службой ведомства.

Следствие отмечает, что в ходе расследования изучались записи с камер видеонаблюдения на месте происшествия. На записи, которую ранее опубликовали сельчане, видно, как двое молодых людей убегают с места преступления после того, как потерпевшему были нанесены ранения.

