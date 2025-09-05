Жители Сабновы требуют переквалифицировать дело о смерти односельчанина

Двое подростков нанесли смертельные ножевые ранения молодому мужчине после замечания, дело расследуется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, один из подозреваемых уже отпущен домой, заявили жители села в Дербентском районе. Они требуют переквалифицировать дело по статье об убийстве и наказать виновных.

Официальное сообщение о преступлении в селе Сабнова Дербентского района следственные органы Дагестана распространили 4 сентября. 16-летний местный житель задержан по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Согласно версии следствия, подросток ночью 4 сентября нанес два ножевых ранения, - в область брюшной полости и предплечья, - ранее знакомому жителю Сабновы, с которым у него возник конфликт. От этих ранений мужчина умер в больнице, говорится в сообщении Следкома Дагестана.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого, отметили в ведомстве. Из публикации следует, что подозреваемый действовал один, но местные жители утверждают, что в преступлении участвовали двое юношей. Второго, по данным сельчан, задерживали, но потом “отпустили домой”.

Жители распространили обращение к следствию и видеозапись с камер наблюдения в селе: на ней видно, как двое молодых людей убегают с места преступления после того, как потерпевшему были нанесены ранения. По данным сельчан, молодой мужчина был убит “после того, как сделал замечание двум юношам по поводу недопустимости сквернословия и мусора под окнами”.

“На видеозаписях четко зафиксировано, как двое молодых людей целенаправленно направляются к дому потерпевшего. После нанесения ему двух ножевых ранений они совместно скрываются с места преступления. Возникают серьезные сомнения в правомерности предварительной квалификации дела. Действия подозреваемых, а именно: их целенаправленное движение к дому потерпевшего в ночное время, умышленное причинение ему смертельных ранений холодным оружием и последующее бегство - в совокупности указывают на наличие прямого умысла на лишение жизни”, - приводит заявление односельчан убитого “Черновик”.

Жители Сабновы требуют внимания правоохранительных органов к делу и контроля над расследованием.

“Потерпевший, единственный сын в семье, на три дня приехал домой из другого города, где работал. Боль родителей невозможно передать. Мы требуем, чтобы виновные понесли справедливое и строгое наказание, соответствующее тяжести содеянного. Убийцы не должны оставаться безнаказанными", - цитирует обращение сельчан глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

