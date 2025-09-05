Бастрыкин заинтересовался делом о нападении на жителя Сабновы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Следкома России запросил у дагестанских следователей доклад о расследовании насильственной смерти жителя села Сабнова и проверке доводов из публикаций в соцсетях.

Как писал "Кавказский узел", жители села Сабнова в Дербентском районе потребовали переквалифицировать по статье об убийстве дело о нападении на их односельчанина, умершего от ножевых ранений. Следствие отчиталось о задержании одного подростка, хотя на камере с места преступления видны двое нападавших. Второй, по данным сельчан, был отпущен правоохранителями.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Следкома Дагестана доложить о ходе расследования уголовного дела о смерти жителя Дербентского района, погибшего после ножевых ранений, нанесенных подростком.

В сообщении ведомства отмечается, что преступлению посвящены публикации в социальных медиа. Главе дагестанского управления СКР получено доложить руководству также о проверке “по доводам публикации”, следует из Telegram-канала федерального Следкома.

Преступление в селе Сабнова активно обсуждается в соцсетях. Преступление, как отметил корреспондент ВГТРК в Дагестане Саркар Магомедов, “поражает своей дикостью и абсурдностью”.

“22-летний парень, как рассказывают с мест, сделал всего лишь замечание подросткам, чтобы они не сквернословили и не мусорили под окнами домов. В ответ - удар ножом от 16-летнего. Парень умер. Единственный ребенок в семье. Оборвана молодая жизнь и навсегда искалечены судьбы его родителей (...) Глядя на такие трагедии, как в Сабнове, понимаешь, что для убийц человеческая жизнь не стоит ровным счетом ничего”, - написал журналист в своем Telegram-канале.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.