04:54, 8 сентября 2025

Крупная майнинг-ферма найдена в Астраханской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Астраханские энергетики после пожара около базы отдыха обнаружили сгоревшую майнинг-ферму, ущерб от работы которой оценивается в более чем 3,5 миллиона рублей.

Около базы отдыха близ поселка Мансур Приволжского района произошло возгорание на трансформаторной станции.

Пожарные потушили огонь, после чего к восстановительным работам приступили энергетики. Они обнаружили на месте происшествия металлический ящик, в котором находился трансформатор мощностью 250 кВт, установленный в обход прибора учета электроэнергии, сообщили "Россети-Юг" 7 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Вместе с трансформатором были найдены и аппараты для майнинга криптовалюты, они были повреждены огнем. По предварительным данным, короткое замыкание в трансформаторной подстанции как раз произошло из-за работы майнинг-фермы.

По предварительным подсчетам "Астраханьэнерго", объем хищения электроэнергии при работе майнинг-фермы составил около 985 тысяч кВт/ч на сумму более 3,5 миллиона рублей. Владельцы фермы пока не найдены.

Ранее "Кавказский узел" писал о найденных в июле в домах жителей села Леваши в Дагестане в результате рейдов 11 майнинг-фермах, ущерб от работы которых оценен минимум на 1,7 миллиона рублей.

Власти регионов юга России неоднократно указывали на проблему с майнинг-фермами. В частности, 16 декабря 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети.

