Найден живым пропавший в горах Кубани альпинист

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Альпинист Сергей Мельников, пропавший неделю назад на хребте Аибга, найден пограничниками, его жизни ничего не угрожает.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября стало известно о пропаже на хребте Аибга опытного альпиниста Сергея Мельникова. Он сопровождал как гид двух клиентов, которые вернулись в Красную Поляну без него.

Альпиниста Сергея Мельникова, пропавшего 1 сентября в горах Краснодарского края, нашли живым сотрудники пограничной службы, пишет 6 сентября 93.ru.

Мельников перешел на другую сторону хребта, самостоятельно спустился к селу Аибга. Медицинская помощь ему не понадобилась, состояние его оценивается как удовлетворительное, информирует Sports.ru.

В поисках альпиниста, который является сотрудников фотослужбы курорта "Роза Хутор" участвовали не менее трех групп спасателей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 сентября стало известно о пропаже в горах Кабардино-Балкарии 26-летнего альпиниста из Белоруссии.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.