×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:49, 7 сентября 2025

Найден живым пропавший в горах Кубани альпинист

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Альпинист Сергей Мельников, пропавший неделю назад на хребте Аибга, найден пограничниками, его жизни ничего не угрожает.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября стало известно о пропаже на хребте Аибга опытного альпиниста Сергея Мельникова. Он сопровождал как гид двух клиентов, которые вернулись в Красную Поляну без него.

Альпиниста Сергея Мельникова, пропавшего 1 сентября в горах Краснодарского края, нашли живым сотрудники пограничной службы, пишет 6 сентября 93.ru.

Мельников перешел на другую сторону хребта, самостоятельно спустился к селу Аибга. Медицинская помощь ему не понадобилась, состояние его оценивается как удовлетворительное, информирует Sports.ru.

В поисках альпиниста, который является сотрудников фотослужбы курорта "Роза Хутор" участвовали не менее трех групп спасателей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 сентября стало известно о пропаже в горах Кабардино-Балкарии 26-летнего альпиниста из Белоруссии.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
01:21, 6 сентября 2025
Краснодарский центр искусств "Типография" исключен из реестра иноагентов
23:42, 5 сентября 2025
Жителю Новороссийска грозит срок по делу о госизмене
Девушка публикует пост. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:55, 5 сентября 2025
Жительница Сочи обвинена в оправдании теракта в "Крокусе"
Люди в аэропорту. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:51, 4 сентября 2025
Аэропорты Сочи и Волгограда закрыты для самолетов
Спасатель. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:26, 3 сентября 2025
Альпинист пропал в горах Кубани
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске. Скриншот фото из Telegram-канала Андрея Кравченко от 06.09.25, https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/12848
06 сентября 2025, 16:14
Мусорный полигон загорелся в Новороссийске

Девушка в дубайском метро, похожая на Анну Цомартову. Скриншот фото от 30.08.24, https://t.me/ANNATSOMARTOVA22/1078
06 сентября 2025, 15:14
Диана Цомартова отправилась в Дубай на поиски дочери

Нападение на жителя Сабновы. Кадр видео с камер наблюдения, опубликованного в сообществе lifedagestan / Instagram*
05 сентября 2025, 21:09
Бастрыкин заинтересовался делом о нападении на жителя Сабновы

Алби Кордзая. Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/168891-albi-kordzaia-obviniaemoi-v-oskorblenii-tei-tsulukiani-naznacheno-10-sutok-administrativnogo-aresta/
05 сентября 2025, 16:47
Грузинская активистка Алби Кордзая в третий раз приговорена к аресту

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше