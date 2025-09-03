Альпинист пропал в горах Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На хребте Аибга ведутся поиски опытного альпиниста Сергея Мельникова, который несколько суток не выходит на связь.

58-летний альпинист и гид Сергей Мельников пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае, сообщает сентября РИА "Новости" со ссылкой на вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницына.

Мельников отправился на хребет с двумя клиентами 29 августа. Двигались они по Черничной тропе - самой длинной экотропе на горе протяженностью более 19 километров и перепадом высот 1800 метров. На следующий день он прислал сообщение, что группа решила заночевать в горах без спальников.

Через день спутники Мельникова вернулись на Красную Поляну без него и рассказали, что альпинист устал и не смог спуститься. С тех пор он находится в горах без еды и воды и, вероятно, сбился с маршрута.

Южный региональный поисково-спасательную отряд МЧС России сообщил 2 сентября, что поиски Мельникова продолжаются, идет обследование горно-лесистой местности на горах Красная Скала и Подкова на высоте более 1700 метров. Ранее спасатели уже обследовали горно-лесной массив между реками 1-й и 2-й Галион, но следов Мельникова найдено не было. В поисках участвует 10 спасателей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в горах Кабардино-Балкарии погиб при восхождении на Джанги-Тау бывший президент Федерации альпинизма Кубани Александр Расторгуев.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.