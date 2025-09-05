Прокуратура потребовала от главы Ингушетии уволить высокопоставленного чиновника
В сведениях о доходах управляющего делами главы и правительства Ингушетии обнаружены недостоверные сведения о доходах. Прокурор направил главе республики представление об увольнении чиновника.
Как писал "Кавказский узел", ранее суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева. Стоимость активов превысила 41,9 млрд рублей.
«(Чиновник) представлял неполные и недостоверные сведения о своих доходах… Им были сокрыты сведения о владении его супругой объектом недвижимости, об открытых на его имя и имя супруги счетах в кредитных учреждениях, не отражались сведения о находящихся в фактическом пользовании объектах недвижимости. В целях сокрытия своего реального имущественного положения и ухода от необходимости декларирования источников дохода недвижимое имущество и транспортные средства регистрировались на родственников», - говорится в опубликованном 4 сентября сообщении в телеграм-канале ведомства.
Согласно данным с сайта правительства республики, должность управляющего делами главы и правительства Ингушетия занимает Руслан Тамбиев.
Прокурор направил главе республики Махмуд-Али Калиматову представление об увольнении чиновника. Кроме того, обнаруженные у него активы прокуратура намерена изъять в пользу государства – соответствующий иск уже направлен в суд.
На официальном сайте Республики Ингушетия, а также сайте правительства региона не пока опубликованы комментарии Калиматова, а также данные о кадровых перестановках.
