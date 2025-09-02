×

Главная   /   Лента новостей
02:34, 2 сентября 2025

Односельчане помогли отцу-одиночке из Волгоградской области собрать детей в школу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многодетный отец Руслан Жадаев после замены наказания за самовольное оставление части на условное вернулся к воспитанию детей. Односельчане, школа и местная администрация оказали помощь семье, при этом Жадаеву предстоит тяжба с бывшей женой за дом. 

Как писал "Кавказский узел", суд приговорил многодетного отца Руслана Жадаева к пяти годам колонии за самовольное оставление части, он обжаловал приговор и 29 августа добился замены наказания на условное. Пока длился процесс, дети Жадаева находились в социально-реабилитационном центре под угрозой помещения в детский дом.

Руслану Жадаеву 47 лет. После женитьбы он с супругой переехал из Волгограда в село Федоровка Жирновского района Волгоградской области. Работал скотником, воспитывал четверых детей. В 2022 году записался добровольцем на СВО. В зоне боев Руслан служил стрелком в отряде "Барс". Из-за проблем со здоровьем он вернулся домой, но в 2023 году вновь заключил контракт с вооруженными силами РФ. Имеет проблемы с позвоночником (отнимается рука) и с коленями - страдает от разрыва менисков обоих коленных суставов. Проходил лечение в госпитале, но хирургическую операцию сделать не смог, так как узнал, что супруга бросила детей и уехала. 

После решения по апелляционной жалобе Руслан Жадаев воссоединился со своими детьми. Социальные службы, сельская администрация, школа и односельчане оказывают помощь многодетному отцу-одиночке. 

Дети приехали на судебное заседание 29 августа вместе с Русланом, но их не пустили в зал суда, где отец и адвокат участвовали в заседании посредством видеосвязи связи. Они ожидали судебного решения в коридоре, рассказал сам Жадаев корреспонденту «Кавказского узла». 

«Не вынесли оправдательный приговор, но это не страшно. Главное, что я дома и я с детьми. Дети очень рады, что я их забрал (из социально-реабилитационного центра). Они помогают мне, очень довольны, что снова дома оказались. Продолжаю заниматься делами семейными и воспитанием детей», - рассказал Руслан.

Инвалидность Жадаеву пока не оформили - он посетил травматолога в Волгограде по направлению и врач назначил, по его словам, «непонятное лечение». «Хотя состояние коленки неважное, идут ухудшения. Мне посоветовали обратиться к саратовским врачам. Пока не знаю, будет ли это квота или платное лечение. Этим вопросом пока не занимался, так как времени на это нет. И нет возможности, так как идет подготовка детей к школе. Администрация, органы опеки и соцзащита помогают мне решать тяжелые юридические вопросы. Директор и учителя школы относятся ко мне с пониманием. Все помогают, мы не брошены», - сказал Руслан.

Жадаев в настоящее время безработный, на работу не может устроиться из-за проблем со здоровьем. «В таком состоянии я думаю, что из больничных вылазить не буду. Потому что чуть нагрузка, мне становится все хуже и хуже. Стараюсь ограничивать себя в нагрузке, делаю все потихоньку, с большими перекурами», - сообщил он.

Мужчина планирует заняться своим здоровьем уже после окончания учебного года - пройти необходимые операции и реабилитационный период. Детей в это время он планирует отправить в летний лагерь.

«Военные врачи откровенно сказали, что мои коленные суставы лечению не подлежат. Только операция, это слова военных травматологов. Меня готовили к операции, делали запрос на операцию. Пока ждали ответа, меня в этот момент уволили. Был суд, забирал детей из СРЦ. В бешеном темпе все происходило», - рассказал Жадаев.

У Руслана нет родственников, поэтому он решает проблемы самостоятельно, с помощью общественности и административных органов. «Есть я и дети. Односельчане и администрация - они и есть мои родственники», - признался Руслан.

Жадаев зарегистрировался как самозанятый и планирует «развиваться в направлении птицеводства» - подал заявление на социальный контракт и собирается строить птичник. Говорит, что средств для семьи хватает. Недавно он оформил детские пособия..

«Развиваемся, никто не голодает, провожу ремонт в доме, но спокойная жизнь не началась. Нужно возобновлять решение задач: лечение по зрению у детей. Начинать это нужно сначала, тот цикл, который ранее они прошли, нельзя было прерывать. В связи с событиями были вынуждены прервать лечение, надо войти в это русло заново. Сначала их здоровье, потом мое. Я свои болячки могу и перетерпеть. Мне также придется отсуживать дом у бывшей супруги, потому что на нее все записано. С ее стороны поступали угрозы, что она хозяйка. А дом этот для детей, тут суды еще не закончены», - рассказал Руслан Жадаев.

Адвокат Руслана Евгений Дереза пока не получил мотивировочную часть решения Южного окружного военного суда, поэтому не может сказать, какие конкретно нарушения усмотрела инстанция в приговоре нижестоящего суда. «Условность наказания для моего подзащитного чревата тем, что в случае, если он в этот срок (пять лет) совершит какое-нибудь административное правонарушение или уголовное преступление, то есть посягнет на общественный порядок, то суд может назначить ему реальный срок (хотя может и не назначить)», - сказал Евгений корреспонденту «Кавказского узла». 

Адвокат перечислил основные доводы защиты, озвученные им на судебном процессе по делу Жадаева. Защита указывала, что Жадаев самовольно оставил часть из-за «острой необходимости» обеспечить безопасность детей и согласовал с руководством части свой отъезд. Когда через год командование объявило его в розыск, он не скрывался и сразу явился в свою воинскую часть. Главным смягчающим обстоятельством служит наличие детей.

«Во время последнего суда возражения оппонентов были стандартны: мол, суд (первой инстанции) учел все обстоятельства по делу. Судя по практике, обжаловать они (оппоненты) приговор окружного военного суда, скорее всего, не будут. Они сами прекрасно видят, что Жадаев не преступник», - предположил Евгений Дереза.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

