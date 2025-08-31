Отец-одиночка из Волгоградской области добился смягчения приговора за оставление части

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд заменил на условное наказание пятилетний срок за самовольное оставление части многодетному отцу Руслану Жадаеву. Суд объяснил смягчение наказания неправильным толкованием закона.

Как писал "Кавказский узел", многодетный отец Руслан Жадаев осужден на пять лет за самовольное оставление части, он обжаловал приговор. Его дети находятся в социально-реабилитационном центре, если апелляционное заявление не будет удовлетворено, они будут помещены в детский дом.

Руслану Жадаеву 47 лет. После женитьбы он с супругой переехал из Волгограда в село Федоровка Жирновского района Волгоградской области. Работал скотником. Воспитывал четверых детей. В 2022 году записался добровольцем на СВО. В зоне боев Руслан служил стрелком в отряде "Барс". Из-за проблем со здоровьем он вернулся домой, но в 2023 году вновь заключил контракт с вооруженными силами РФ. Имеет проблемы с позвоночником (отнимается рука) и с коленями - страдает от разрыва менисков обоих коленных суставов. Проходил лечение в госпитале, но хирургическую операцию сделать не смог, так как узнал, что супруга бросила детей и уехала.

Приговор многодетному отцу-одиночке Руслану Жадаеву, осужденному к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении за самовольное оставление части, изменен. Заседание продолжалось около шести часов, сообщил адвокат Евгений Дереза.

Вместе с Русланом в суд приехали его дети. "Когда мы услышали, что реальный срок заменен на условный, Руслан чуть не заплакал. А дети все-таки разревелись, конечно, от радости. Теперь их папа останется с ними, и никакого детдома", - привело его слова издание "Высота 102".

Как следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда, рассмотрение апелляционной жалобы Жадаева состоялось 29 августа.

"Обвинительный приговор изменен без изменения квалификации", - говорится в карточке дела. В качестве основания для этого решения приведено неправильное толкование уголовного закона.

