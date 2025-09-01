Глава тарифной комиссии Ставрополья отправлен под домашний арест

Суд в Ставрополе отправил под домашний арест до 27 октября председателя Региональной тарифной комиссии края Алексея Казакова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"Кавказский узел" информировал, что 29 августа в Ставрополе председателю региональной тарифной комиссии края предъявлено обвинение в мошенничестве в бытность замглавы регионального водоканала.

Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения в отношении председателя региональной тарифной комиссии края Алексея Казакова, пишет 31 августа "Блокнот-Ставрополь".

По ходатайству следователя Казаков отправлен под домашний арест на два месяца - до 27 октября, сообщает 1777.ru.

Напомним, что 22 августа сотрудники ФСБ задержали при получении взятки гендиректора "Теплосети" Владимира Вдовина, осужденного ранее за растрату на посту гендиректора "Ставрополькрайводоканала". Суд отправил его в СИЗО. В марте 2018 года Ленинский райсуд Ставрополя признал бывшего гендиректора "Ставрополькрайводоканала" Владимира Вдовина виновным в растрате и приговорил его к трем годам условного лишения свободы, а также к 10 тысячам рублей штрафа. Вдовин обжаловал приговор, и в июне того же года Ставропольский краевой суд заменил ему условный срок полумиллионным штрафом.