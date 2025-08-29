Глава тарифной комиссии Ставрополья заподозрен в мошенничестве на 24 миллиона

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ставрополе председателю региональной тарифной комиссии края предъявлено обвинение в мошенничества в бытность замглавы регионального водоканала.

"Кавказский узел" информировал, что 22 августа сотрудники ФСБ задержали при получении взятки гендиректора "Теплосети" Владимира Вдовина, осужденного ранее за растрату на посту гендиректора "Ставрополькрайводоканала". Суд отправил его в СИЗО.

Чиновник, будучи сотрудником "Ставрополькрайводоканала", заключил госконтракт на поставку спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты для нужд предприятия по завышенной стоимости - более 43 млн рублей. "Бюджету предприятия был нанесен ущерб в размере 24,5 млн рублей. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению", - цитирует сообщение пресс-службы регионального управления ФСБ «Интерфакс».

Документы были подготовлены по определенным требованиям, обеспечивающим победу конкретной фирме, директором которой являлся один из сообщников бывшего заместителя главы водоканала, цитирует ТАСС сообщение управления МВД по Ставропольскому краю.

Пресс-служба прокуратуры Ставрополья уточнила, что уголовное дело расследуется по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК РФ, отмечает РБК. Эта норма закона предусматривает наказания в виде лишения свободы на срок до десяти лет

По данным сайта региональной тарифной комиссии Ставрополье, должность председателя занимает Алексей Казаков. По открытой информации ЕГРЮЛ, Казаков стал и. о. председателя в октябре 2024 года, а с декабря 2024 года занял пост председателя РТК Ставропольского края.

Отметим, что в марте 2018 года Ленинский райсуд Ставрополя признал бывшего гендиректора "Ставрополькрайводоканала" Владимира Вдовина виновным в растрате и приговорил его к трем годам условного лишения свободы, а также к 10 тысячам рублей штрафа. Вдовин обжаловал приговор, и в июне того же года Ставропольский краевой суд заменил ему условный срок полумиллионным штрафом.