Лента новостей
12:48, 31 августа 2025

Потушен возникший после падения обломков БПЛА пожар в Геленджике

Вид на Пщадское лесничество после тушения пожара. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Геленджика от 31.08.25, https://t.me/adm_gelen/22837.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 500 человек принимали участие в тушении пожара в Пшадском лесничестве,  возникшем после падения обломков беспилотников. 

Как писал "Кавказский узел", в Геленджике в районе села Криница после падения обломков беспилотника в ночь на 28 августа произошло возгорание в лесном массиве. Пожар, возникший в Пшадском лесничестве, охватил 3,2 гектара. 23 туриста эвакуированы на катере. К 29 августа площадь возгорания достигла 42 гектаров.

Сегодня утром закончено тущшение пожара в Пшадском лесничестве, возникшего после падения обломков БПЛА. Администрация Геленджика привела в своем Telegram-канале хронологию борьбы с огнем. Так, в  селе Криница возгорание на площади 0,9 га ликвидировано вечером 28 августа, в селе Береговое площадь пожара составила 2 гектара, его потушили утром 29 августа. Наиболее объемные очаги в Красной Щели, Темной Щели и Грековой Щели, площадь которых составила от 12 до 14,5 гектаров, потушены вечером 30 августа и сегодня утром. 

Общая площадь, пройденная огнём, составила 42,4 га. "В ликвидации пожара были задействованы более 500 человек и свыше 100 единиц техники, в том числе авиация. Сброс воды с воздуха вёлся все дни работы, на очаги возгораний направлены десятки тонн", -

Для борьбы с лесным пожаром администрация Геленджика попросила откликнуться добровольцев, приглашались волонтеры как с личным транспортом, так и для организованного выезда автобусом. На призыв откликнулись 80 волонтеров.

Автор: "Кавказский узел"

