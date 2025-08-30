Началась уборка защитных сетей на последнем участке анапских пляжей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полипропиленовые сети начали убирать на последних пяти километрах защитного вала от технополиса "Эра" до устья реки Можепсин, после будет проведено разравнивание и просеивание. Представитель "КУбань-Спас" заявил, что необходимость в защитных валах отпала.

На Анапском побережье приступили к уборке полипропиленовых сетей на последних пяти километрах защитного вала. Работы начались у причала технополиса «Эра» – на последнем участке побережья до устья реки Можепсин, где еще сохранялся защитный барьер. Это было необходимо из-за водолазных работ по сбору мазута, осевшего на морском дне, что создавало риск локальных выбросов нефтепродуктов, сообщил сегодня оперштаб "Краснодарского края.

Морспасслужба в районе технополиса "Эра полностью завершила уборку мазута со дна. Эжекторными установками откачано несколько десятков тонн нефтепродуктов для последующей утилизации, сообщил первый заместитель начальника службы «Кубань-СПАС» Игорь Кулаев.



"Необходимость в защитном вале отпала, поскольку мы не ожидаем вторичного загрязнения береговой линии. На первом этапе мы убираем сети защитного вала, после чего перейдем ко второму этапу – разравниванию территории для последующего просеивания силами ООО «Курорты Анапы» В работах задействовано три единицы техники: фронтальный погрузчик и два экскаватора. За полгода сети значительно углубились в песок после зимних штормов, и теперь тяжелая техника помогает нам извлечь их из толщи пляжа, чтобы в дальнейшем они не мешали работе просеивающего оборудования; На сегодня уже выполнены работы на участке протяженностью 1,5 километра. Проведен первичный сбор сетей", - заявил он на приложенном к публикации видео.