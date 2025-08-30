Евросоюз призвал власти Грузии разблокировать счета НПО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Грузии должны немедленно разморозить счета семи неправительственных организаций, арестованных в рамках расследования дела о саботаже против государственности, заявил Евросоюз.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура обвинила семь НПО в финансировании протестов в Грузии в 2024 году и арестовала их счета. Безосновательной и клеветнической назвала организация "Сапари" заявление, что финансы организации использовались на организацию насильственных действий и приобретение снаряжения для этого. Неправительственные организации подали иск в суд против Антикоррупционного бюро.

31 мая в Грузии вступил в силу закон "О регистрации иностранных агентов" – аналог американского FARA (Foreign Agents Registration Act), призванный заменить менее строгий закон "О прозрачности иностранного влияния". В отличие от прошлой версии новый закон распространяется как на организации, так и на физлиц, а его неисполнение предусматривает не только крупные штрафы, но и тюремное заключение сроком до 5 лет. Исполнение поручили Антикоррупционному бюро Грузии.

Евросоюз призвал власти Грузии немедленно разморозить счета семи неправительственных организаций, арестованных в рамках расследования дела о саботаже против государственности. Соответствующее заявление в пятницу распространила Европейская служба внешних действий.

«Европейский союз призывает власти Грузии немедленно отменить решение о заморозке банковских счетов независимых организаций гражданского общества», – процитировало заявление агентство "Новости Грузии".