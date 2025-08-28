×

Главная   /   Лента новостей
22:33, 28 августа 2025

Правозащитники сочли преследование Маркаряна политически мотивированным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В деле блогера Арсена Маркаряна есть признаки политической мотивации и серьёзного нарушения закона, считают правозащитники.  

Как писал "Кавказский узел", 26 августа суд в Москве арестовал блогера армянского происхождения Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества. Блогер отказался признать вину.

"Поддержка политзаключенных. Мемориал"* включил блогера в список "Другие жертвы политических репрессий". При этом в сообщении правозащитников подчеркивается, что включение блогера в список не означает, что он признан политзаключенным. 

"Включение людей в список лиц, подвергающихся уголовному преследованию, в котором с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьёзного нарушения закона, не означает их признания политзаключёнными", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте "Поддержка политзаключённых. Мемориал".

В сообщении на сайте проекта также указано, что по состоянию на 27 августа 2025 года "в списке людей, лишённых свободы с признаками политического мотива и незаконности, есть имена более 3997 человек, и 1093 из них уже признаны политзаключёнными".

