Уроженец Абхазии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В зоне военной операции России на Украине погиб уроженец Абхазии Давид Калайджян, служивший в российской армии.

Как писал "Кавказский узел", в зоне военной операции на Украине погиб уроженец Абхазии Давид Сабекия, служивший в российской армии.



Рядовой Давид Калайджян убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале Администрация Марксовского муниципального района Саратовской области.

Давид Калайджян - уроженец Абхазии, служивший в российской армии. Других данных по рядовому администрация не приводит.

Напомним, что с начала военной операции на Украине убиты не мене 66 бойцов из Абхазии, также есть и пропавшие без вести. Общее число бойцов из Абхазии, участвующих в боевых действиях, посол Абхазии в России оценил в несколько сотен. Он уточнил, что точное число участвующих на стороне России в военной операции абхазов назвать сложно, поскольку многие из них имеют российское гражданство.