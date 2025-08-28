×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:27, 28 августа 2025

Уроженец Абхазии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В зоне военной операции России на Украине погиб уроженец Абхазии Давид Калайджян, служивший в российской армии.

Как писал "Кавказский узел", в зоне военной операции на Украине погиб уроженец Абхазии Давид Сабекия, служивший в российской армии.

Рядовой Давид Калайджян убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале Администрация Марксовского муниципального района Саратовской области.

Давид Калайджян - уроженец Абхазии, служивший в российской армии. Других данных по рядовому администрация не приводит.

Напомним, что с начала военной операции на Украине убиты не мене 66 бойцов из Абхазии, также есть и пропавшие без вести. Общее число бойцов из Абхазии, участвующих в боевых действиях, посол Абхазии в России оценил в несколько сотен. Он уточнил, что точное число участвующих на стороне России в военной операции абхазов назвать сложно, поскольку многие из них имеют российское гражданство.

 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:15, 28 августа 2025
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
17:32, 28 августа 2025
Крупный схрон с оружием и боеприпасами обнаружен в Ингушетии
04:52, 28 августа 2025
Пожар возник в городе Петров Вал во время атаки дронов
00:56, 28 августа 2025
Девять дронов сбиты над Ростовской областью и Черным морем
23:15, 27 августа 2025
Трое нацболов задержаны на акции возле консульства Азербайджана
19:59, 27 августа 2025
Двое военных осуждены в Нальчике за неявку в воинскую часть
Все события дня
Новости
Адлерский районный суд Сочи. Фото: https://sud-krasnodarkray.ru/sochi-adler
16:57, 26 августа 2025
Жительницы Абхазии подверглись преследованию из-за российских пособий на детей
Мужчина в суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
18:42, 17 августа 2025
Суд поместил под домашний арест признавшегося в стрельбе по туристу в Абхазии
Аэропорт Сочи. Фото: пресс-служба аэропорта / new.aer.aero
18:54, 8 августа 2025
Десятки рейсов задержаны в аэропорту Сочи из-за атаки БПЛА
Порт в Абхазии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:51, 7 августа 2025
Между Сочи и Сухумом запущено морское сообщение
Парламент Абхазии. Скриншот фото с сайта парламента https://parlamentra.org/novosti/4846.html.
02:52, 5 августа 2025
Аналитики усомнились в эффективности комиссии по расследованию российских санкций в Абхазии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Все блоги
Справочник
Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Фото
10:07, 1 марта 2025
BERG...man Tbilisi
134
В Абхазии выбирают президента. Фаворит Кремля идёт к победе на "референдуме"
Фото
16:43, 28 февраля 2025
BERG...man Tbilisi
59
Предвыборные дебаты и смыл. В Абхазии люди итак знают, за кого голосуют
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Протестная акция в Тбилиси. 6 декабря 2025 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
27 августа 2025, 14:50
Aрестованы счета семи грузинских неправительственных организаций

Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА. 27 августа 2025 г. Фото: правительства РО https://www.1rnd.ru/
27 августа 2025, 12:53
Жильцы 18 домов в Ростовской области сообщили о поврежденном жилье после атаки БПЛА

Задержанный волгоградец. 27 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/tass_agency/333789
27 августа 2025, 09:57
Волгоградец задержан за подготовку удара по военному аэродрому

Портреты Гусейна и Зияддина Сафаровых. Фото: https://oxu.az/ru/obshestvo/tela-bratev-safarovyh-ubityh-omonovcami-v-rossii-dostavleny-v-agdzhabedinskij-rajon
26 августа 2025, 19:52
Журналисты узнали о надругательстве над убитыми на Урале азербайджанцами

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше