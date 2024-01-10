Военный из Абхазии убит на Украине

10 января 2024, 13:35

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В зоне военной операции России на Украине погиб уроженец Абхазии Давид Сабекия, служивший в российской армии.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2023 года МЧС Абхазии сообщило о гибели жителя Пицунды Вячеслава Новицкого в военной операции российских войск на Украине.

В боевых действиях в Херсонской области погиб уроженец Абхазии Давид Сабекия, сообщает сегодня "Абхазия-Информ".

Сабекия был военнослужащим российской армии, сообщает сегодня со ссылкой на абхазский Единый штаб помощи и поддержки Донбасса JAMnews. По данным издания, с начала боевых действий на Украине погибло более 10 абхазских бойцов.

"Кавказский узел" также ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

По данным "Кавказского узла" на 13.00 мск 10 января, официально подтверждена гибель в военной операции 3229 бойцов: 1580 - из СКФО и 1649 - из ЮФО.

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