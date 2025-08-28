Двое военных из Северной Осетии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вадим Майрамов из Ардона и Аслан Зокоев из Дигорского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 478 убитых там комбатантов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 19 августа официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине были как минимум 476 бойцов из Северной Осетии.

Имена еще двух убитых на Украине военных из Северной Осетии назвали администрации двух муниципалитетов республики, анонсируя их похороны. Оба убитых будут похоронены сегодня, 28 августа.

Один из убитых - 46-летний Вадим Майрамов из Ардона. У него остались двое детей, отмечается в сообщении Telegram–канала администрации Ардонского района.

Другой убитый - Аслан Зокоев из села Кора-Урсдон в Дигорском районе республики. Его биографических данных чиновники не опубликовали.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 478 военнослужащих из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.