Защита сочла несущественной новую экспертизу по делу против Джалалдинова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Возвращение на доследование дела против выходца из Чечни Хабиб-Магомеда Джалалдинова не изменит позиции его защиты. Адвокат настаивает, что в ходе произошедшего в Волжском конфликта с его участвовавшим в СВО земляком Джалалдинов действовал в рамках самообороны.

Как писал "Кавказский узел", Хабиб-Магомед Джалалдинов обвинен в причинении тяжкого вреда здоровью своего земляка, который спровоцировал драку у паба. Потерпевший освободился из колонии на десять лет раньше срока благодаря контракту с Минобороны.

На кадрах с камеры видеонаблюдения мужчина с бородой в белой одежде (Джабраилов) при поддержке еще нескольких людей, избивает у двери паба молодого человека сначала кулаками, а затем предметом, похожим на пистолет (позднее выяснилось, что это пугач), после чего стреляет в него. На записи видно, что в тот момент, когда Джабраилов подходит к Хабиб-Магомеду Джалалдинову сбоку и швыряет его на землю, он падает. Затем Джабраилов несколько раз выстрелил в Хабиб-Магомеда. Последний, поднявшись после удара, нанес Джабраилову один ответный удар в лицо, и тот упал. После этого на Хабиб-Магомеда напали приятели Джабраилова и его жена, эту потасовку разняли другие очевидцы.

Прокуратура вернула дело на доследование, сообщил адвокат Хабиб-Магомеда Джалалдинова Юрий Селянинов.

«Правом начальника следственного отдела дело возвращено обратно, то есть следственные действия возобновляются. По делу должна быть проведена новая экспертиза: Джабарилов должен за свой счёт провести томографию мозга, чтобы оценили степень тяжести повреждения. А уже в связи с результатами этой экспертизы могут допросить моего подзащитного. Следствие, как и содержание под домашним арестом Джалалдинова, продлено до 27 сентября», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Селянинов.

Вместе с тем адвокат заявил, что линия защиты не делает ставку на результаты экспертизы. «У (следствия) своя версия события. Они говорят, что был конфликт, из-за которого произошел удар, Джабарилов упал и получил повреждение. Я говорю: событию предшествовала ситуация, когда под угрозу была поставлена жизнь, здоровье всех окружающих людей, то есть охраняемый законом интерес. (Джалалдинов) пытался найти контакт с (Джабариловым), в результате получил удары, и только после этого он нанес свой удар. Я настаиваю, что (Джалалдинов) находится в состоянии необходимой обороны, и поэтому не подлежит уголовной ответственности», - пояснил Селянинов.

Он уточнил, что сейчас никаких дополнительных проверок в отношении Джабраилова не проводится и против него дело не возбуждено. Защиту не устраивает переквалификация обвинения против Джалалдинова на более лёгкую статью. «В случае признания необходимой обороны, человек имеет право на реабилитацию и на компенсацию от государства за меру пресечения. Ведь домашний арест тоже является строгой мерой пресечения. Переквалификация на статью 118 УК («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») не устраивает защиту», - сказал Селянинов.

У Хабиб-Магомеда Джалалдинова трое детей — 2021, 2023 и 2025 годов рождения, рассказал его отец Рамазан Джалалдинов. «Младшему исполнилось 2 месяца. Жена Хабиб-Магомеда не работает. Сам он самозанятый фермер, но фактически работать не имеет возможности. Апелляцию на меру пресечения подавали — безрезультатно. И в ходатайстве, чтобы разрешили выходить из дома по рабочим вопросам, следователь отказал», - отметил Рамазан Джалалдинов.

«Даже если человек совершил преступление, снисхождение к нему есть»

Адвокат, который защищает участников военной кампании, на условиях анонимности сообщил, что в основном следствие и суды подходят к ним снисходительно. «У меня есть несколько уголовных дел. В судах общей юрисдикции военные следственные управления проводят свою работу намного корректнее и удовлетворительнее. Ходатайства, как правило, удовлетворяются. Предварительное следствие проводится замечательно. Никаких нареканий у меня не возникало. Даже если человек совершил преступление, в любом случае снисхождение к нему есть», - рассказал адвокат.

В свою очередь, не связанный с делом адвоката Лев Дорофеев считает, что процессуальные решения по делам участников СВО как со стороны следствия, так и ведомственных прокуратур достаточно строги. ‎"Известны случаи, когда участникам военной операции отказывают в подписании нового контракта не только на стадии расследования дела, но и после вступления приговора в силу», - отметил Дорофеев.

"Кавказский узел" писал, что в 2016 году житель села Кенхи Рамазан Джалалдинов подвергся гонениям за то, что пожаловался Путину и Кадырову на тяжелую ситуацию в селе и чиновничий произвол. Он опубликовал видеообращение к Рамзану Кадырову и Владимиру Путину, сообщив, что жители Кенхи не могут получить компенсации за жилье, разрушенное во время боевых действий. После этого видеообращения дом семьи Джалалдинова в Кенхи был сожжен людьми в масках, его супруга и дети выехали в Дагестан, а позже, после встречи с первым замглавы МВД Чечни Апти Алаудиновым, и сам мужчина покинул Чечню из-за угроз со стороны силовиков. В ноябре 2019 года Джалалдинов сообщил, что после жалобы Путину на чиновничий произвол в Кенхи Ислам Кадыров приезжал в Шаройский район Чечни и угрожал местным бюджетникам.

Подробнее о ситуации в Кенхи говорится в справке "Кавказского узла" "Как Рамазан Джалалдинов рискнул жаловаться Путину и Кадырову". Материалы об этом публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кенхи: цена критики Кадырова".