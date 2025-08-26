×

19:08, 26 августа 2025

Жители села под Сочи оказались в блокаде из-за аварийного моста

Аварийный мост под Сочи. Фото: Телеграм-канал Алексея Копайгородского

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Верхнениколаевское потребовали ввести режим ЧС и построить новый мост. Администрация планирует провести экспертизу только в сентябре.

Как писал "Кавказский узел", глава Туапсинского округа отчитался об открытии лодочной переправы на месте рухнувшего моста в Лермонтово. Люди, которые живут в части поселка Лермонтово за рекой Шапсухо, после обрушения моста столкнулись с трудностями - практически невозможно добраться в центр поселка, купить продукты, лекарства.

Жители села Верхнениколаевское в окрестностях Сочи утверждают, что единственная переправа, связывающая их с цивилизацией, разрушается на глазах. Мост через реку Кудепста, признанный аварийным ещё год назад, стремительно приходит в негодность из-за грузовиков со стройматериалами. Об этом сообщает «Kub Mash».

Видео аварийного моста, по которому проезжают груженые грузовики, распространил Telegram-канал "Сочи №1". Мост заметно просел, очевидно его аварийное состояние. Местные пытаются добиться у властей его скорейшей реконструкции.

"Социальное напряжение в селе нашем на максимуме: люди в отчаянии, потому что состояние моста на сегодняшний день просто катастрофическое. Он просел, на нем трещины. Постоянное движение большегрузов добивает его с каждым днем все больше и больше. Есть угроза обрушения. А мост связывает село с основной городской инфраструктурой: это школы, садики, больницы. Основная работа жителей – в Адлере и в Сочи, на которую мы ездим через этот мост", - сообщает местная жительница села Евгения.

"Так называемый альтернативный путь, который нам предлагается, это альтернатива с очень большой натяжкой. Там свой поток сельский и перенаправить по этим дорогам нереально. Основная масса большегрузов, которая идет – это социальный проект, который у нас реализовывается, по введению водопровода. Когда этот госзаказ заключался, не учли, что уже на тот момент было известно о плачевном состоянии нашего моста. Эти большегрузы пустили через мост. Они добивают его с каждым днем все больше и больше", - добавляет Евгения.

Жители несколько раз жаловались на аварийность моста. К примеру, в декабре 2024 года жители горного села Верхнениколаевское Адлерского района записали обращение к президенту России с просьбой помочь отремонтировать единственный мост в их населённом пункте, который соединяет их с Большим Сочи. Обращение жителей публиковалось в телеграм-канале «Сочи главный».

Мост через реку Кудепста связывает две тысячи жителей села Верхнениколаевское Адлерского района с Сочи. В администрации пообещали найти источники финансирования на реконструкцию. Чиновники объявили тендер и пообещали закончить ремонт моста к концу 2025 года, информирует «Сочи главный».

Автор: Кавказский узел

Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Темы дня
Семья Хадижат и Макшарипа Дзахкиевых. Фото: пресс-служба главы Ингушетии
26 августа 2025, 15:58
Многодетная семья из Ингушетии обвинила чиновников в проволочках со званием "Мать-героиня"

Пенсионерка со Ставрополья. Фото: https://t.me/astrapress/53287
26 августа 2025, 12:58
Пенсионерка со Ставрополья оштрафована за оправдание терроризма

Адам Кадыров (в центре) во время получения медали "Защитнику Чечни". Скриншот видео Телеграм-канал Kadyrov_95
25 августа 2025, 18:56
Коллекция наград Адама Кадырова пополнилась медалью "Защитнику Чечни"

Взрывное устройство, вмонтированное в икону. Скриншот видео РИА "Новости"
25 августа 2025, 17:55
Жительница Волгоградской области арестована в Крыму по делу о подготовке теракта

