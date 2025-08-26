Исламоведы связали запрет словаря "Ислам на Северном Кавказе" с кампанией против ДУМ

Издательский дом «Медина» и Духовное управление мусульман России обжалуют решение Мосгорсуда, признавшего энциклопедический словарь «Ислам на Северном Кавказе» экстремистским материалом. Исламоведы и издатели называют экспертизу Романа Силантьева предвзятой и ненаучной.

Как писал "Кавказский узел", Мосгорсуд по иску прокуратуры признал экстремистским материалом словарь "Ислам на Северном Кавказе". Поводом для этого стала экспертиза, которая заключила, что словарь распространяет сведения о террористах. По данным источников, речь идет о Шамиле Басаеве, Мовлади Удугове и Хаттабе.

Энциклопедический словарь "Ислам на Северном Кавказе", презентация которого состоялась в 2023 году в Москве, готовился более 10 лет и был издан тиражом 500 экземпляров. При подготовке издания акцент был сделан на то, чтобы представить максимально объективную информацию, избежать влияния событий новейшей истории и сбалансировать, в том числе противоположные точки зрения на фоне языкового многообразия и слабой изученности истории ислама в ряде регионов Северного Кавказа, рассказали авторы и составители издания.

Сведения, которые стали поводом для иска прокуратуры о запрете энциклопедического словаря «Ислам на Северном Кавказе» под редакцией Дамира Мухетдинова были включены в издание исключительно в справочном контексте, настаивают авторы книги. Экспертиза, подготовленная Романом Силантьевым, не соответствует научным стандартам, в то время как в самом словаре представлены материалы ведущих специалистов РАН и МГИМО.

Издательство планирует бороться за свою репутацию

После решения Московского городского суда о признании энциклопедического словаря «Ислам на Северном Кавказе» экстремистским материалом, издательский дом «Медина» распространил сообщение, поставив в известность о решении научные и образовательные институты, участвовавшие в проекте, а также авторов и редакторов статей, вызвавших внимание прокуратуры.

В заявлении подчеркивается, что издательство и Духовное управление мусульман РФ намерены подадут апелляционную жалобу на решение Мосгорсуда.

Еще в июле 2025 года директор издательства «Медина» Ильдар Нуриманов, чей комментарий опубликован на сайте ДУМ РФ, отверг претензии прокуратуры. Он отметил, что упоминания запрещенных организаций и персоналий в словаре содержатся исключительно в научных статьях «Ваххабиты Северного Кавказа» и «История ислама в Чечне», в контексте их радикализма и противоправной деятельности.

Нуриманов подчеркнул, что эти материалы уже проходили научную апробацию: впервые они были опубликованы еще в 1999 году в энциклопедическом словаре «Ислам на территории бывшей Российской империи» Института восточных рукописей РАН, и с тех пор находятся в академическом обороте. Таким образом, по версии издательства, энциклопедический словарь носит исключительно академический и культурологический характер и не содержит признаков экстремизма и ксенофобии. Его включение в федеральный список экстремистских материалов издатели считают неправомерным.

Первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов комментируя апелляцию на первое решение по словарю, вынесенное мировым судом, подчеркивал, что правообладатели намерены продолжить правовую борьбу. По его словам, руководство и издатели будут добиваться пересмотра решений и использовать все правовые механизмы для защиты участников проекта.

«Мы намерены подать в вышестоящую судебную инстанцию апелляцию на вынесенный судебный акт в отношении энциклопедического словаря «Ислам на Северном Кавказе» и использовать все имеющиеся возможности для защиты профессиональной репутации, чести и достоинства коллектива авторов и редакторов», — цитировало слова Мухетдинова РИА Новости.

Издательский дом «Медина» намерен и далее отстаивать свою правовую позицию. В издательстве подчеркнули, что в подготовке словаря «Ислам на Северном Кавказе» участвовали ведущие исследователи РАН и МГИМО.

Директор «Медины» Ильдар Нуриманов связал обвинения с личной неприязнью Романа Силантьева, который, по его словам, инициировал обращение в прокуратуру и одновременно выступил автором «изобличительных» публикаций в СМИ. Он назвал происходящее «сведением личных счетов», отметив, что если бы претензии имели научные основания, они были бы предъявлены широкому кругу академических институтов и специалистов, работавших над словарем.

Исламоведы связали решение с идеей упразднить ДУМ РФ

Провластных чиновники и СМИ распространяли комментарии с анонсом скорого упразднения ДУМ РФ, обратил внимание автор Telegram-канала «НЕРУССКИЙ», исламовед и бывший шеф-редактор издания islam.ru Ринат Мухаметов.

«Пришла очень важная информация, которую мы ждали… Поскольку идеологические корни этого «коллективного произведения» (создано группой лиц по предварительному сговору) растут из ДУМ РФ, то возможно обоснованно предположить, что скоро и в эту «кузницу экстремистов» пришлют «доктора». Давно пора. А то с «пациентом» все хуже и хуже, потерял ориентацию во времени и пространстве», - приводит Мухаметов цитату члена СПЧ при президенте РФ Кабанова в публикации на своем канале.

Мухаметов отмечает, что «словари серии «Ислам в РФ» с неплохой научной репутацией и привлечением известных имен в академическом сообществе лет 15 издаются замглавы ДУМ РФ Мухетдиновым на деньги государственного Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования».

«Формально суд придрался к тому, что при упоминании запрещенных и внесенных в экстремистские списки организаций и имен не стоит требуемая звездочка. Возражению ДУМ, что это относится только к СМИ и соцсетям, а не академическим изданиям, суд не внял. Даже не вызвал авторов статей – из структур РАН и МГИМО (...) А, и еще: в материалах дела фигурирует экспертиза Силантьева, который жизнь положил на борьбу с глубоко проникшим в верхи «вредителем» Гайнутдином и у которого есть своя энциклопедия «Ислам в современной России», плюс прочая конкурирующая «правильная» литература», - написал Мухаметов.

Конечной целью всей этой кампании «является признание ДУМ РФ экстремистской организацией», заявил корреспонденту «Кавказского узла» известный российский исламовед на условиях анонимности.



«Это все сделано для того, чтобы объявить ДУМ РФ экстремистской организацией и запретить, Силантьев этого не скрывает. Я думаю, что государству не нужно это все. Остается лишь наблюдать, насколько соотносятся аппаратный вес ДУМ РФ и таких деятелей, как Силантьев. Не думаю, что такую мощную организацию можно так просто закрыть», - сказал собеседник.

Авторы научных публикаций, включенных издателями в запрещенный словарь, воздержались от оценок решения Мосгорсуда в комментарии «Кавказскому узлу».

Решение, обращенное к немедленному исполнению, вступает в силу моментально, однако его можно обжаловать, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Московской коллегии адвокатов Микки Арапиев.

«Но при этом оно становится обязательным для исполнения. То есть поиск этого экстремистского материала будет запретным со дня вынесения этого решения, не дожидаясь его проверки апелляционной инстанцией. Вместе с тем, ответственность по этому закону не наступает однозначно, если, например, лицо не знало о том, что этот материал является запрещенным. Это и логично, знать наизусть более 5000 материалов этого списка невозможно», - заявил юрист.

Суд первой инстанции приравнял научное издание к СМИ

7 августа 2025 года мировой судья участка № 161 района Покровское-Стрешнево Москвы вынес два постановления, касающихся публикации книги «Ислам на Северном Кавказе. Энциклопедический словарь», изданной под редакцией первого заместителя председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) Дамира Мухетдинова.

В издании содержались упоминания организаций и лиц, признанных в России террористическими, при этом в тексте отсутствовало указание на то, что их деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Прокуратура квалифицировала это как нарушение части 2 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение информации об организациях, чья деятельность запрещена решением суда).

Защита утверждала, что книга является научным изданием и не подпадает под действие этой статьи, а также ссылалась на отсутствие события правонарушения и истечение срока давности. Суд отклонил эти доводы, указав, что ответственность наступает за сам факт распространения информации, независимо от того, опубликована ли она в СМИ или в печатном издании, а срок давности исчисляется с момента выявления нарушения.

В результате были вынесены два решения: Мухетдинов признан виновным и оштрафован на пять тысяч рублей, а сама ДУМ РФ как юрлицо - на 50 тысяч рублей. Оба постановления не предусматривают конфискации издания, говорится в решениях, копии которых есть в распоряжении «Кавказского узла».

Защита настаивала на отсутствии события правонарушения и истечение сроков

Представители Духовного управления мусульман России и Дамир Мухетдинов в поданых возражениях на постановления мирового судьи настаивали на прекращении дел, ссылаясь на отсутствие состава административного правонарушения и истечение сроков давности.

Ключевой довод защиты заключается в том, что энциклопедический словарь «Ислам на Северном Кавказе» не является средством массовой информации в понимании закона «О СМИ». Это академическое непериодическое издание, которое не подпадает под действие статьи 13.15 КоАП РФ, следовательно применение нормы о «злоупотреблении свободой массовой информации» неправомерно, говорилось в возражениях, поданных представителем Алихановым по доверенности.

Также защита указывала на ошибочное определение субъекта правонарушения - издателем книги выступает ООО «Издательский дом «Медина», а не ДУМ РФ. Участие первого заместителя председателя ДУМ РФ Дамира Мухетдинова в редактуре не влечет ответственности за распространение содержания, по этой логике к ответственности пришлось бы привлекать и авторов статей.

В возражениях подчеркивалось, что упоминания запрещенных организаций и лиц в словаре встречаются лишь в научном и критическом контексте, в статьях исследователей РАН и МГИМО. Эти публикации указывают на незаконность радикальных движений и вооруженных формирований, что исключает трактовку содержания книги как экстремистского материала.

Отдельный акцент сделан на сроках: словарь опубликован 3 мая 2023 года, и, по мнению защиты, срок давности привлечения к ответственности истек 3 августа 2023 года. Дела, возбужденные на основании постановления прокурора от 11 июля 2025 года, возбуждены с нарушением процессуальных сроков, считает представитель. Защита подчеркивала, что правонарушение не может считаться длящимся, так как речь идет об однократном действии (выпуске книги).

Таким образом, представители ДУМ РФ и Мухетдинов настаивали, что дела должны быть прекращены за отсутствием события и состава правонарушения, а также истечения сроков давности.

В ДУМ РФ и издательстве «Медина» отказались отвечать на вопросы «Кавказского узла».

