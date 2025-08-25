×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:05, 25 августа 2025

Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована из-за видео в соцсетях

Нальчикский городской суд. Фото: nalchiksky.kbr.sudrf.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нальчикский городской суд оштрафовал по протоколу о дискредитации российской армии местную жительницу Елену Банкову.

Как писал "Кавказский узел", ранее глухонемой житель Кабардино-Балкарии оштрафован за дискредитацию армии из-за видео в мессенджере. Глухонемого с детства инвалида третьей группы в суде допрашивали с помощью сурдопереводчика. Он заявил суду, что видео ему прислали, и он не предполагал, что в нем содержится дискредитация российской армии, так как не мог прослушать "негативные комментарии" в ролике.

19 августа 2025 года Нальчикским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ.

"Материалы дела показали, что 24 июня 2025 года совместно с сотрудниками ЦПЭ МВД по КБР было установлено, что гражданка Б. разместила видеозапись с содержанием «Я за Украину! Я буду убивать всех кто против Украины!», тем самым совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - сообщает сегодня пресс-служба Нальчикского городского суда на странице "ВКонтакте". 

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

При назначении наказания ей учтено, что она привлекается к административной ответственности впервые, официально не трудоустроена. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено. Елена Банкова признала вину и попросила строго не наказывать. По итогам слушания ей назначен штраф в 30 тыс. рублей, уточняет ведомство.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:30, 25 августа 2025
Следователь из Черкесска убит в зоне СВО
17:49, 25 августа 2025
Почти 30 человек отравились на базе отдыха в Дагестане
22:45, 24 августа 2025
Боец из Астраханской области убит в военной операции
11:48, 24 августа 2025
Власти назвали имена двух убитых в зоне СВО бойцов из Дагестана
09:48, 24 августа 2025
Минобороны отчиталось о 95 сбитых за ночь дронах
08:26, 24 августа 2025
В двух районах Ростовской области сбиты беспилотники
Все события дня
Новости
08:54, 25 августа 2025
Курорт "Эльбрус" объявил о перерыве в работе канатных дорог
Уборка селевой массы в Тырныаузе. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Казбека Кокова от 24.08.25, https://t.me/Kokov_Kazbek/7818.
15:47, 24 августа 2025
Коков заявил о ликвидации последствий схода селя в Тырныаузе
10:48, 24 августа 2025
В четырех регионах Северного Кавказа отменен режим беспилотной опасности
Сотрудник полиции проверяет уровень тонировки. Скриншот фото https://35.мвд.рф/news/item/17740359?year=2019&month=11&day=24.
23:26, 23 августа 2025
Житель Нальчика отправлен под арест за тонировку
21:50, 22 августа 2025
Военный в Нальчике осужден по двум статьям
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:27, 20 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Долгое ожидание. Снова о проблеме предоставления жилья сиротам
Фото
17:43, 9 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Обрушение канатки в Нальчике
Фото
11:54, 5 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело об избиении, или как избирательно действует право в Прохладном
Все блоги
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Конфликт Азербайджана и России. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT. Кризис в отношениях Азербайджана и России

Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Блогеры
Фото
11:42, 24 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
За пределами разумного срока. Судебный процесс на 10 лет
Фото
17:16, 21 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
В Черкесске людей переселили из одного аварийного жилья в другое
Фото
17:27, 20 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Долгое ожидание. Снова о проблеме предоставления жилья сиротам
Фото
11:11, 15 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Жительницу Нальчика пытались лишить гражданства России 
Фото
09:19, 14 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
О коммунальных проблемах в Кабардино-Балкарии
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Взрывное устройство, вмонтированное в икону. Скриншот видео РИА Новости
25 августа 2025, 17:55
Жительница Волгоградской области арестована в Крыму по делу о подготовке теракта

Верхний Ларс. Скриншот видео YouTube-канал Michael the Trucker https://ru.wikipedia.org/
25 августа 2025, 12:50
Министр экономики Армении отрицает проблемы с транспортировкой фруктов и овощей в Россию

Удаленная страница Маркова* на сайте "Единой России". Скриншот архивной копии по состоянию на 18.05 мск 22 августа https://archive.ph/X74mD
22 августа 2025, 21:20
"Единая Россия" удалила страницу Маркова* со своего сайта

Эвакуация тел погибших альпинистов. 21 августа 2025 г. Скриншот видео МЧС по Кабардино-Балкарской Республике
22 августа 2025, 12:54
Тела погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов эвакуированы на вертолете

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше