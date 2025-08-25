Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована из-за видео в соцсетях

Нальчикский городской суд оштрафовал по протоколу о дискредитации российской армии местную жительницу Елену Банкову.

Как писал "Кавказский узел", ранее глухонемой житель Кабардино-Балкарии оштрафован за дискредитацию армии из-за видео в мессенджере. Глухонемого с детства инвалида третьей группы в суде допрашивали с помощью сурдопереводчика. Он заявил суду, что видео ему прислали, и он не предполагал, что в нем содержится дискредитация российской армии, так как не мог прослушать "негативные комментарии" в ролике.

19 августа 2025 года Нальчикским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ 1 .

"Материалы дела показали, что 24 июня 2025 года совместно с сотрудниками ЦПЭ МВД по КБР было установлено, что гражданка Б. разместила видеозапись с содержанием «Я за Украину! Я буду убивать всех кто против Украины!», тем самым совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности", - сообщает сегодня пресс-служба Нальчикского городского суда на странице "ВКонтакте".

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

При назначении наказания ей учтено, что она привлекается к административной ответственности впервые, официально не трудоустроена. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено. Елена Банкова признала вину и попросила строго не наказывать. По итогам слушания ей назначен штраф в 30 тыс. рублей, уточняет ведомство.