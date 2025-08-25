Следствие назвало сообщников бывшего мэра Избербаша
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Замначальника отдела земельных отношений и эксперта этого же отдела мэрии Иьбербаша были вовлечены в махинации с земельными участками.
Как писал "Кавказский узел", 3 октября 2024 года стало известно, что мэр Избербаша Магомед Исаков арестован по подозрению в получении взятки в 3,9 миллиона рублей за разрешение на строительство. В июне срок его ареста был продлен на 2 месяца.
Как полагает следствие, взятку Исаков получил в 2019 году от застройщика, который планировал построить многоэтажный дом и магазин в Избербаше. Глава города дважды отменял разрешение на строительство, пока предприниматель не согласился заплатить ему 1,5 млн рублей. Другая часть взятки - 2,4 млн рублей, - была передана в виде автомобиля Toyota Camry.
Следователи рапортовали о завершении расследования уголовного дела бывшего мэра Избербаша Магомеда Исакова. "Превышая должностные полномочия, действуя с заместителем начальника отдела земельных и имущественных отношений и экспертом этого же отдела, он незаконно подписал два постановления о предоставлении земельных участков стоимостью свыше 600 тыс. рублей каждый", - говорится в сообщении в телеграм-канале управления СКР по Дагестану.
Участки были временно оформлены на аффилированных лиц, а затем переоформлены на третье лицо, перед которым у администрации имелись обязательства имущественного характера. Администрации Избербаша была причинен ущерб в размере более миллиона рублей. Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, рапортовало ведомство.
"Ранее в суд было направлено уголовное дело по обвинению заместителя начальника отдела земельных и имущественных отношений, а также эксперта этого же отдела в мошенничестве, совершенном в группе лиц по предварительному сговору с бывшим главой Избербаша (ч.3 ст.159 УК РФ)", - отмечается в релизе Следкома.
Отметим, что максимальное наказание по этой норме закона составляет до шести лет лишения свободы.
В ноябре 2024 года новым мэром Избербаша был избран 37-летний Расул Бакаев.
