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19:42, 3 июня 2025

Суд продлил срок ареста Магомеду Исакову

Магомед Исаков. Фото: пресс-служба администрации Избербаша

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший мэр Избербаша Магомед Исаков, обвиняемый по делу о взятке, оставлен под стражей еще на два месяца. 

Как писал "Кавказский узел", 3 октября 2024 года стало известно, что мэр Избербаша Магомед Исаков арестован по подозрению в получении взятки за разрешение на строительство. В марте срок его ареста был продлен до 30 мая. 

Срок содержания под стражей для бывшего главы Избербаша Магомеда Исакова, который обвиняется во взятке на сумму 3,9 миллиона рублей, продлен еще на два месяца. 

Решение продлить меру пресечения Исакову принял Советский райсуд Махачкалы, бывший чиновник останется под стражей как минимум до 30 июля, сообщило сегодня со ссылкой на руководителя Объединенной пресс-службы судов Дагестана, РИА “Новости”. 

Как полагает следствие, взятку Исаков получил в 2019 от застройщика, который планировал построить многоэтажный дом и магазин в Избербаше. Глава города дважды отменял разрешение на строительство, пока предприниматель не согласился заплатить ему 1,5 млн рублей. Другая часть взятки - 2,4 млн рублей, - была передана в виде автомобиля Toyota Camry.

В ноябре 2024 года новым мэром Избербаша был избран 37-летний Расул Бакаев. 

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Автор: "Кавказский узел"

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