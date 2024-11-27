Арест бывшего мэра Избербаша продлен на месяц

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Суд продлил срок ареста бывшего мэра Избербаша Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки за разрешение на строительство.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября суд в Махачкале заключил мэра Избербаша Магомеда Исакова под стражу на два месяца, до 30 ноября.

Советский райсуд Махачкалы продлил срок ареста бывшего мэра Избербаша Магомеда Исакова, сообщила представитель пресс-службы суда. "Советский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исакова до 29 декабря 2024 года", - приводит сегодня ее слова РИА Новости.

Дело Исакова расследуется по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), пишет "Коммерсант". Часть 6 этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Новым мэром Избербаша после ареста Исакова был избран 37-летний Расул Бакаев, кандидатуру которого поддержали все 20 депутатов горсобрания, участвовавших в голосовании. Другой кандидат, вице-мэр Нуцалхан Дациев, не получил поддержки депутатов, сообщило 8 октября издание "Молодежь Дагестана".

Напомним, по версии следствия, Исаков вначале дважды отменил разрешение на строительство многоэтажки и магазина, а затем потребовал от застройщика взятку за выдачу разрешения. После того, как представитель застройщика передал автомобиль Toyota Camri стоимостью 2,4 миллиона и еще 1,5 миллиона рублей, разрешение на строительство было выдано.

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