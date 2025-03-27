Бывший мэр Избербаша оставлен под стражей

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Суд в Махачкале до 30 мая продлил срок ареста бывшего мэра Избербаша Магомеда Исакова по делу о взятке.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября 2024 года стало известно, что бывший мэр Избербаша Магомед Исаков арестован по подозрению в получении взятки за разрешение на строительство. В феврале его арест был продлен до 30 марта.

Арест бывшего мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова по делу о получении взятки в размере 3,9 миллиона рублей продлен до 30 мая, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции республики Зарема Мамаева.

"Советский районный суд Махачкалы продлил в отношении Исакова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая 2025 года", – привело сегодня ее слова РИА "Новости".

Напомним, по версии следствия, Исаков вначале дважды отменил разрешение на строительство многоэтажки и магазина, а затем потребовал от застройщика взятку за выдачу разрешения. Представитель застройщика получил разрешение после того, как передал автомобиль Toyota Camri стоимостью 2,4 миллиона рублей и еще 1,5 миллиона рублей.

После ареста Исакова новым мэром Избербаша был избран 37-летний Расул Бакаев, кандидатуру которого поддержали все 20 депутатов горсобрания, участвовавших в голосовании. Другой кандидат, вице-мэр Нуцалхан Дациев, не получил поддержки депутатов.

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