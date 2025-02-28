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08:13, 28 февраля 2025

Арест Магомеда Исакова продлен

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Продлен срок ареста бывшего мэра Избербаша Магомеда Исакова, подозреваемого в получении взятки.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября 2024 года стало известно, что бывший мэр Избербаша Магомед Исаков арестован по подозрению в получении взятки за разрешение на строительство. В декабре его арест был продлен до 27 февраля.

Арест Магомеда Исакова продлен до 30 марта, сообщает сегодня РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана.

Напомним, по версии следствия, Исаков вначале дважды отменил разрешение на строительство многоэтажки и магазина, а затем потребовал от застройщика взятку за выдачу разрешения. Представитель застройщика получил разрешение после того, как передал автомобиль Toyota Camri стоимостью 2,4 миллиона рублей и еще 1,5 миллиона рублей.

После ареста Исакова новым мэром Избербаша был избран 37-летний Расул Бакаев, кандидатуру которого поддержали все 20 депутатов горсобрания, участвовавших в голосовании. Другой кандидат, вице-мэр Нуцалхан Дациев, не получил поддержки депутатов.

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Автор: "Кавказский узел"

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