Продлен арест Магомеда Исакова

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Срок содержания под стражей подозреваемого в получении взятки бывшего мэра Избербаша Магомеда Исакова продлен на два месяца.

Как информировал "Кавказский узел", бывший мэр Избербаша Магомед Исаков заподозрен в получении взятки за разрешение на строительство. Об его аресте стало известно 2 октября, срок содержания Исакова под стражей был продлен 27 ноября.

Советский районный суд Махачкалы продлил арест Магомеда Исакова на два месяца – до 27 февраля, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарема Мамаева, слова которой сегодня привел "Коммерсант".

Напомним, по версии следствия, Исаков вначале дважды отменил разрешение на строительство многоэтажки и магазина, а затем потребовал от застройщика взятку за выдачу разрешения. После того как представитель застройщика передал автомобиль Toyota Camri стоимостью 2,4 миллиона рублей и еще 1,5 миллиона рублей, он получил разрешение на строительство.

После ареста Исакова новым мэром Избербаша был избран 37-летний Расул Бакаев, кандидатуру которого поддержали все 20 депутатов горсобрания, участвовавших в голосовании. Другой кандидат, вице-мэр Нуцалхан Дациев, не получил поддержки депутатов.

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