Шесть человек арестованы в Дагестане по делу о похищении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал шестерых жителей Дагестана, которые подозреваются в том, что похитили земляка и вынудили его согласиться заплатить им 6,5 миллиона рублей.

Советский районный суд Махачкалы 23 августа арестовал шестерых местных жителей, которые подозреваются в похищении человека и вымогательстве.

По данным следствия, в июне подозреваемые обманом посадили жителя Махачкалы в машину и заблокировали двери. Они привезли его в Хасавюртовский район, где находилось специально оборудованное помещение, применили к нему физическое насилие и вынудили согласиться на передачу 6,5 миллиона рублей. После того, как потерпевший согласился дать им деньги, его освободили, пишет "Коммерсант".

Шестеро подозреваемых были задержаны после проведенных в Москве и Махачкале обысковых мероприятий. Дело расследуется по пункту "а" части 3 статьи 126 (похищение человека, совершенное организованной группой) и пунктам "а" и "б" части 3 статьи 163 (вымогательство, совершенное организованной группой с целью получения имущества в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации. Все шестеро арестованы до 13 октября текущего года.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае в сельском поселении Яндаре группа вооруженных людей силой посадила мужчину в автомобиль и скрылась. Позднее стало известно, что похищенный найден и госпитализирован с травмами, а один из подозреваемых в его похищении задержан в Магасе. 14 мая задержанный был арестован на два месяца.

