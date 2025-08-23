Житель Нальчика отправлен под арест за тонировку

Суд признал неповиновением законному требованию сотрудника полиции отказ убрать тонировку со стекол машины и арестовал жителя Нальчика на 15 суток.

Как писал "Кавказский узел", отчет полиции Кабардино-Балкарии в июне 2024 года об аресте на сутки водителя за тонировку стекол вызвал иронию у пользователей Instagram*. Наказание было избыточным, а сотрудники Госавтоинспекции должны заниматься более серьезными проблемами, указали авторы комментариев.

Сотрудники ДПС в Нальчике остановили «Ладу Приора», под управлением 19-летнего жителя города, в ходе проверки полицейские установили, что светопропускаемость стекол составляет всего 5%, сообщило управление МВД по Кабардино-Балкарии

В отношении водителя ранее уже был составлен административный материал за нанесение покрытия, ограничивающего обзорность.

За игнорирование требования сотрудника полиции, о приведении стекол автомобиля к нормам, в соответствие со статьей 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях водитель был задержан. Нальчикским городским судом принято решение об аресте нарушителя на 15 суток, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Силовики напомнили, что светопропускание ветрового и передних боковых стекол транспортного средства должно составлять не менее 70%. Если этот норматив не выполняется эксплуатация транспортного средства запрещается.

В соответствии с действующим законодательством, за подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей, а сотрудник ГИБДД предупреждает водителя о недопустимости дальнейшей эксплуатации транспортного средства с затемненными стеклами и требует привести их в соответствие с нормативами. В случае повторного правонарушения за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, водитель будет привлечен к ответственности, говорится в релизе ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что в 2015 году двум жителям Кабардино-Балкарии, отказавшимся снять тонировку со стекол своих машин, были назначены шесть и девять суток административного ареста.

