Встреча с Пашиняном разочаровала отца пропавшего бойца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родные пропавших в ходе 44-дневной войны бойцов сегодня встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но не добились от него информации о судьбе своих детей.

"Кавказский узел" писал, что без вести пропавшими в ходе 44-дневной войны в Армении к октябрю 2022 года официально признали 217 человек. Родители солдат, чья судьба после войны осталась невыясненной, периодически проводят акции у Минобороны и правительства Армении. По данным Красного Креста, в списках пропавших без вести в ходе боевых действий 2020-2023 годов числится около 300 человек. Кроме того, несколько десятков семей не согласилось с результатами экспертизы, которая признала их родных погибшими - они настаивают, что их близкие должны быть внесены в списки пропавших без вести. Родные бойцов выступили против увольнения главы Службы нацбезопасности Армении Армена Абазяна, который проводил большую работу по розыску бойцов.

Родственники пропавших без вести сегодня, 23 августа, встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Один из родителей, Липарит Товмасян, рассказал , что встреча длилась 1,5 часа, но он покинул ее еще до завершения, поскольку не был удовлетворён ответом Пашиняна.

«Я спросил, где находятся наши пропавшие без вести дети, Пашинян ответил, что неизвестно, мы занимаемся этим вопросом. После подписания мирного соглашения он не предоставил нам никакой информации о том, где находятся наши дети и когда они вернутся, сказал, что мы не знаем, и всё», —приводит его слова News.Am.

Товмасян заявил, что власти требуют документы, которые родители не могут предоставить. По его словам, он также лично недоволен работой следственных органов. По словам Липарита Товмасяна, после сегодняшней встречи у него больше нет никаких ожиданий от этой власти.

"Никол Пашинян ничего конкретного не говорит. <...> Абазян хотя бы нормально с нами работал, но его уволили. А с новым директором СНБ мы даже не встречались, не знаем, чем он занимается"», - приводятся его слова в публикации.

