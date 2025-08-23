Цеповяз оспорил в суде действия с принадлежавшими ему участками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Член банды Цапка Вячеслав Цеповяз, отбывающий 20-летний срок, подал три иска к региональным отделениям Росреестра в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края в доме фермера Аметова были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. В 2013 году Сергей Цапок, который считался лидером группировки, и еще двое обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению. Расследуя это громкое преступление, следствие пришло к выводу, что преступная группировка функционировала при попустительстве местной милиции и прокуратуры. 8 февраля 2022 года родственники жертв банды Цапков попросили главу Следкома Александра Бастрыкина забрать нераскрытые уголовные дела в центральный аппарат ведомства и проверить Вячеслава Цеповяза, его бывшую супругу Наталью Стришнюю и ее брата Ивана на причастность к организации убийств.

Группировка Цапка завладела большими земельными угодьями на Кубани, борьба за которые продолжилась и после разгрома банды. В конфликт вовлечены компании, связанные с силовыми структурами, и местные фермеры, говорилось в расследовании проекта ROMB, опубликованном в ноябре 2018 года.

Вячеслав Цеповяз, отбывающий 20-летний срок по делу банды Цапков, направил в арбитражный суд Краснодарского края три заявления к органам Росреестра, в которых оспаривает их решения и действия. Заявления поступили в суд 20 августа и к рассмотрению на данный момент еще не приняты. Ответчиками в них указаны краевое управление Росреестра и межмуниципальный отдел этого управления по Ленинградскому, Кущевскому и Староминскому районам, сообщило сегодня РИА "Новости".

Суть заявлений на сайте суда не приведена. Московское ООО "Торговый Дом "Мельник" Цеповяз просит привлечь третьим лицом к спорам по своим заявлениям. В таком же статусе он просит привлечь столичное ООО "АПК АСТ Компани М" – заявителя по делу о его банкротстве.

Ранее арбитражный суд Краснодарского края признал Цеповяза банкротом , обязав его выплатить около 2,2 млрд рублей. Представители Вячеслава Цеповяза в ходе рассмотрения дела возражали против введения процедуры реализации имущества, настаивая на реструктуризации долгов с постепенной выплатой. Однако суд согласился с доводами кредитора о том, что Вячеслав Цеповяз, находящийся в колонии, не может гарантировать погашения задолженности. Кроме того, суд напомнил о том, что осужденные за экономические преступления не могут претендовать на реструктуризацию долга, а в числе преступлений, за которые получил срок Цеповяз, было мошенничество с бюджетными субсидиями, сообщил "Коммерсант" 26 сентября 2023 года.

16 января стало известно, что торги в форме открытого аукциона в рамках процедуры банкротства члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза по принадлежащим ему земельным участкам не состоялись, земли проданы по начальной стоимости аукциона в размере 2,5 млрд рублей единственному участнику - ООО "Торговый Дом "Мельник", зарегистрированному в Москве, сообщило ТАСС.

"Кавказский узел" публикует новости о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня". Также на "Кавказском узле" была опубликована справка "Дело банды Цапка".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.