Потерпевшие по делу банды Цапков попросили Бастрыкина возобновить следствие

08 февраля 2022, 04:28

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Родственники жертв банды Цапков из станицы Кущевской попросили главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина забрать нераскрытые уголовные дела в центральный аппарат ведомства и проверить Вячеслава Цеповяза, его бывшую супругу Наталью Стришнюю и ее брата Ивана на причастность к организации убийств.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края в доме фермера Аметова были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. Большинство жертв погибли от колото-резаных ран. В 2013 году Сергей Цапок, который считался лидером группировки, и еще двое обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению. Еще трое подсудимых покончили с собой. В 2014 году был найден мертвым в камере и Сергей Цапок. Расследуя это громкое преступление, следствие пришло к выводу, что преступная группировка функционировала при попустительстве местной милиции и прокуратуры. Родные погибших в начел ноября 2021 года, в 11-ю годовщину трагедии в станице Кущевской, почтили их память, рассказала родственница погибшего в "кущевской резне" бизнесмена Сервера Аметова. На смену Цапкам в Кущевский район пришел концерн "Покровский", который несколько лет держал в страхе станицу, указал журналист Евгений Михайлов.

В 2018 году была приговорена к семи годам заключения бывшая ростовская судья Светлана Мартынова, признанная виновной в мошенничестве с землями Цапков. В июне 2021-го Мартынова, находясь в заключении, объявила о явке с повинной. Она призналась в передаче пяти миллионов рублей судьям Кущевского райсуда за вынесение решения по делу об отчуждении у Надежды Цапок более пяти тысяч гектаров земли. Из текста явки следует, что сделала она это в 2011 году по просьбе бенефициаров концерна "Покровский". Представитель компании заявил тогда о клеветнической кампании против концерна.

Пострадавшие от банды Цапков в Кущевском районе обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой о личном приеме, сообщило сегодня со ссылкой на адвоката потерпевших Игоря Волкова издание "Юга.ру".

Потерпевших попросили истребовать у краевого следственного управления Следкома уголовные дела по нераскрытым преступлениям, в том числе об убийстве главы Кущевского района Бориса Москвича и потребовали привлечь виновных к ответственности. Они просили проверить на причастность к этим преступлениям Вячеслава Цеповяза, его бывшую жену Наталью Стришнюю и ее брата, информировало издание.

"Несмотря на признательные показания Алексеева В. В., убийство Москвича Б. Е. так и остается не раскрытым, а Вячеслав Цеповяз и его бывшая жена Наталья Цеповяз (Стришняя) так и не привлечены к уголовной ответственности, продолжая владеть активами, полученными в результате деятельности кровавой "банды Цапков", - процитировал сегодня направленное Александру Бастрыкину письмо заявителей "Пятый канал".

"По нашему мнению снова нашлись высокие покровители главарей кущевской банды и членов их семей в силовых структурах, которые взяли их под свою защиту и оберегают их преступно полученные капиталы, и это при том, что все мы так и не смогли получить установленную судом компенсацию за убитых наших родственников", - написали в письме потерпевшие.

Личная встреча с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным не позволит "высоким покровителям" продолжать тормозить расследование, считают авторы обращения.

Группировка Цапка завладела большими земельными угодьями на Кубани, борьба за которые продолжилась и после разгрома банды. В конфликт вовлечены компании, связанные с силовыми структурами, и местные фермеры, говорилось в расследовании проекта ROMB, опубликованном в ноябре 2018 года.

Родственники жертв банды Цапков также просят Бастрыкина забрать уголовное дело в отношении "финансиста банды" и его сообщников в центральный аппарат Следкома, установить тех, кто стал выгодоприобретателями преступных активов банды, и привлечь их к уголовной ответственности, сообщил сегодня со ссылкой на адвоката потерпевших Игоря Волкова ТАСС.

"Наши доверители просят главу Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина принять их на личном приеме, либо посредством видеосвязи по обстоятельствам, изложенным в обращении, направленном ему накануне. Мы просим истребовать приостановленное уголовное дело по факту убийства Бориса Москвича из следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю в центральный аппарат СК РФ, установить роль Стришней и Цеповяза в этом преступлении, проверить показания члена кущевской банды Владимира Алексеева о причастности этих же лиц к убийству Богачевых, Смольникова, несовершеннолетнего внука Бегиджанова и водителя Сарханян", - процитировало Игоря Волкова агентство.

"Кавказский узел" публикует новости о деле Цапков на тематической странице "Кущёвская резня". Также на "Кавказском узле" была опубликована справка "Дело банды Цапка".