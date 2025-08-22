Еще один участник протестной акции осужден в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Cудья Георгий Аревадзе приговорил "узника совести" Арчила Муселиянца к 4 годам лишения свободы.



Как писал "Кавказский узел", 16 августа суд в Тбилиси приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы музыканта Давида Хомерики, задержанного на акции протеста с "коктейлями Молотова". 26-летний музыкант Хомерики признали виновным по статье о подготовке взрыва.



Арчил Муселиянц, арестованный во время протестов и обвиняемый в умышленном повреждении электропитания камер, установленных на столбе перед зданием парламента, и их поджоге, был признан судом виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы, сообщает "Georgian News Agency".



Перед оглашением приговора адвокат Димитрий Вардиашвили выступил с заключительным словом. Он поставил под сомнение выводы прокурорской проверки. Кроме того, адвокат обратил внимание на то, что Муселиянц изначально был задержан в административном порядке, а по истечении 48-часового срока задержания ему было предъявлено обвинение по Уголовному кодексу. По словам Димитрия Вардиашвили, до предъявления обвинения были проведены следственные действия, и дело было «сшито белыми нитками», информирует "Netgazeti".