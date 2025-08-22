Еще один участник протестной акции осужден в Тбилиси
Cудья Георгий Аревадзе приговорил "узника совести" Арчила Муселиянца к 4 годам лишения свободы.
Как писал "Кавказский узел", 16 августа суд в Тбилиси приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы музыканта Давида Хомерики, задержанного на акции протеста с "коктейлями Молотова". 26-летний музыкант Хомерики признали виновным по статье о подготовке взрыва.
Арчил Муселиянц, арестованный во время протестов и обвиняемый в умышленном повреждении электропитания камер, установленных на столбе перед зданием парламента, и их поджоге, был признан судом виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы, сообщает "Georgian News Agency".
Перед оглашением приговора адвокат Димитрий Вардиашвили выступил с заключительным словом. Он поставил под сомнение выводы прокурорской проверки. Кроме того, адвокат обратил внимание на то, что Муселиянц изначально был задержан в административном порядке, а по истечении 48-часового срока задержания ему было предъявлено обвинение по Уголовному кодексу. По словам Димитрия Вардиашвили, до предъявления обвинения были проведены следственные действия, и дело было «сшито белыми нитками», информирует "Netgazeti".
Арчил Муселианц был арестован 30 ноября 2024 года. Первоначально он был арестован по статье об административном правонарушении, однако позднее данное правонарушение было переквалифицировано в уголовное преступление по части 2 статьи 187, которая предусматривает умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, пишет "Tvpirveli"
Отметим, что протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.
