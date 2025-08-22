×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
21:54, 22 августа 2025

Еще один участник протестной акции осужден в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Cудья Георгий Аревадзе приговорил "узника совести" Арчила Муселиянца к 4 годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа суд в Тбилиси приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы музыканта Давида Хомерики, задержанного на акции протеста с "коктейлями Молотова". 26-летний музыкант Хомерики признали виновным по статье о подготовке взрыва.

Арчил Муселиянц, арестованный во время протестов и обвиняемый в умышленном повреждении электропитания камер, установленных на столбе перед зданием парламента, и их поджоге, был признан судом виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы, сообщает "Georgian News Agency".

Перед оглашением приговора адвокат Димитрий Вардиашвили выступил с заключительным словом. Он поставил под сомнение выводы прокурорской проверки. Кроме того, адвокат обратил внимание на то, что Муселиянц изначально был задержан в административном порядке, а по истечении 48-часового срока задержания ему было предъявлено обвинение по Уголовному кодексу. По словам Димитрия Вардиашвили, до предъявления обвинения были проведены следственные действия, и дело было «сшито белыми нитками», информирует "Netgazeti".

Арчил Муселианц был арестован 30 ноября 2024 года. Первоначально он был арестован по статье об административном правонарушении, однако позднее данное правонарушение было переквалифицировано в уголовное преступление по части 2 статьи 187, которая предусматривает умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества, пишет "Tvpirveli"

Отметим, что протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. 

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:50, 22 августа 2025
Военный в Нальчике осужден по двум статьям
08:24, 22 августа 2025
Из-за атаки дронов пассажиры авиарейсов из Волгограда не смогли вылететь вовремя
07:14, 22 августа 2025
1
 Возгорание растительности на месте падения БПЛА произошло в Волгограде
06:04, 22 августа 2025
Три района Ростовской области атакованы беспилотниками
23:48, 21 августа 2025
Обвиненный в вымогательстве силовик оставлен в СИЗО Ингушетии
22:56, 21 августа 2025
Военный из Ставропольского края убит на Украине
Все события дня
Новости
22:18, 22 августа 2025
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 268 дней без перерыва
Граждане Украины на грузинском пропускном пункте. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=24287785637545864&set=pcb.1949345432481549 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15:44, 22 августа 2025
65 украинцев вернулись на родину после длительного пребывания на границе России и Грузии
Шествие в поддержку медиа. Фото: NEWS.On.ge.
21:57, 21 августа 2025
Массовый марш в поддержку медиа завершился на проспекте Руставели в Тбилиси
Активисты на проспекте Руставели. Скриншот фото Publika от 20.08.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1528354188564126&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
23:10, 20 августа 2025
Участники акции в Тбилиси потребовали освободить Звиада Ратиани
Военнослужащие на границе. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
12:46, 20 августа 2025
Югоосетинские силовики обвинили гражданина Грузии в нарушении границы
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Удаленная страница Маркова* на сайте "Единой России". Скриншот архивной копии по состоянию на 18.05 мск 22 августа https://archive.ph/X74mD
22 августа 2025, 21:20
"Единая Россия" удалила страницу Маркова* со своего сайта

Эвакуация тел погибших альпинистов. 21 августа 2025 г. Скриншот видео МЧС по Кабардино-Балкарской Республике
22 августа 2025, 12:54
Тела погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов эвакуированы на вертолете

Обвиняемые по делу о захвате власти в Армении в зале суда. Ереван, 21 августа 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/900340.html
21 августа 2025, 18:43
Суд продлил арест обвиняемым по делу о захвате власти в Армении

Жители Хутниба во время видеообращения. 20 августа 2025 г. Скриншот видео "Кавказского узла"
21 августа 2025, 15:45
Минимущество отреагировало на жалобы жителей Хутниба

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше