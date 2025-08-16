Участник протестной акции осужден в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы музыканта Давида Хомерики, задержанного на акции протеста с "коктейлями Молотова".

Тбилисский городской суд 15 августа вынес приговор участнику протестной акции Давиду Хомерики, которого задержали с "коктейлями Молотова".

26-летний музыкант Хомерики признан виновным по статье о подготовке взрыва (статья 18-229 УК Грузии). Он был задержан утром 2 декабря 2024 года вместе с братом Зукой в центре Тбилиси за незаконное перекрытие дороги и неповиновение требованиям полиции. Брату сделали устный выговор, а у Давида, как утверждает следствие, в рюкзаке нашли несколько бутылок с зажигательной смесью, пишут "Новости-Грузия".

Хомерики свою вину не признал, заявив, что при задержании применялось психологическое и физическое насилие. Суд признал его виновным и приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.

Отметим, что протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

"Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".