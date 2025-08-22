Военный в Нальчике осужден по двум статьям
В Нальчике вынесен приговор военному по делу об уклонении от прохождения военной службы в период мобилизации и о незаконном обороте взрывных устройств.
Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законов после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.
Обвинительный приговор в отношении военнослужащего Минобороны России Ульбашева вынес Нальчикский гарнизонный военный суд. Как установил суд, Ульбашев "без уважительных причин 3 декабря 2024 г. и 30 января 2025 г., в обоих случаях в период мобилизации, не прибыл к установленному времени в срок на службу в первом случае в воинскую часть, дислоцированную в г. Костроме, а во втором случае в воинскую часть, дислоцированную в Республике Северная Осетия-Алания". Об этом сообщается на странице Нальчикского гарнизонного военного суда в соцсети "ВКонтакте".
Кроме того, в релизе утверждается, что судом установлено, что военный Ульбашев 13 апреля 2025 года в селе Пролетарском Прохладненского района "обнаружил и незаконно приобрел путем присвоения пригодные для применения взрывные устройства, которые с целью дальнейшего распоряжения хранил при себе вплоть до обнаружения их и изъятия 14 апреля 2024 года сотрудниками полиции".
"За совершение данных преступлений Ульбашеву назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 10 000 руб.", - говорится в релизе.
Отметим, что в пресс-релизе суда имя военнослужащего не указано. Однако в карточке дела на сайте суда указано, что осужденного зовут Шамиль Ульбашев. Его интересы защищали адвокаты Каргинова А.К. и Хучинаев Муса, других подробностей дела в картотеке не приводится.
Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.
