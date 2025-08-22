×

18:46, 22 августа 2025

Неизвестный сжег машину редактора местной программы в Пролетарске

Поджог машины в Пролетарске. 22 августа 2025 г. Скриншот видео https://ro.today/33923-v-rostovskoj-oblasti-neizvestnyj-celenapravlenno-podzhog-mashinu-redaktora-mestnoj-programmy-nasha-nedelja-proletarsk.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Пролетарске сожгли машину редактора местной программы «Наша неделя. Пролетарск» Леонида Заплаткина, сам журналист связал поджог с профессиональной деятельностью.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2024 года неизвестные ночью сожгли автомобиль ростовского блогера Гаспара Авакяна. Это был второй поджог принадлежащего блогеру автомобиля за неделю. Блогер занимался расследованием работы одной из ростовских автошкол. По его словам, ее директор договорился с силовиками и организовал сдачу экзаменов для учащихся своей автошколы.

В Пролетарске подожгли машину редактора местной программы «Наша неделя. Пролетарск» Леонида Заплаткина. Автомобиль загорелся около трёх часов ночи, - сообщает интернет портал «Ростовская область сегодня».

На видео с камеры наблюдения видно, как неизвестный в камуфляжной одежде, с пакетом, в котором, по всей видимости, находится канистра, подходит к машине, что-то заливает под капот, подносит зажигалку и, как только показывается пламя, быстро убегает. Автомобиль выгорел полностью.

У журналиста есть предположения, кто мог поджечь его машину: прямых угроз не поступало, но «есть несколько совпадений». По видеокамерам видно человека, поджигающего автомобиль. Он был в маске и камуфляже, и его можно опознать, потому что у него дефект с ногой, он прихрамывает, кроме того, возможен ожог лица и подпаленные волосы. Полиция возбудила уголовное дело после поджога машины по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества и ищет поджигателя, - информирует Telegram-канал "Наша неделя. Пролетарск".

«Наша неделя. Пролетарск» - еженедельная информационная программа. Корреспонденты рассказывают о жизни города Пролетарска и Пролетарского района. В соцсети "ВКонтакте" 15 февраля 2025 года вышел сюжет, критикующий халатность и безразличие чиновников  в отношении «Монумента Первоконникам». В сюжете также рассказывалось о депутатах "прогульщиках", 10 февраля 2024 года «Наша неделя. Пролетарск» публиковала репортаж о жалобе жителей на администрацию Пролетарска из-за периодического подтопления домов.

Программа «Наша неделя. Пролетарск» выходит на разных площадках, и насчитывает 1 908 подписчиков в группе в соцсети "ВКонтакте", 2 тыс. подписчиков в "Youtube" и 1039 подписчиков в Telegram-канале.

Автор: Кавказский узел

