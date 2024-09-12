Неизвестные вновь подожгли автомобиль ростовского блогера Гаспара Авакяна

12 сентября 2024, 07:57

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Неизвестные сегодня ночью сожгли автомобиль ростовского блогера Гаспара Авакяна. Это второй поджог принадлежащего блогеру автомобиля за неделю.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 сентября неизвестный в Ростове-на-Дону поджог автомобиль блогера Гаспара Авакяна.У автомобиля было повреждено лакокрасочное покрытие и пластиковые детали. Сам Авакян насчитал ущерб на 103 тысячи рублей.

"4 утра, все, у машина горит. Сожгли.... В утра сработала сигнализация, я уже ничего не сделаю", - говорит блогер на видеозаписи, предоставленной им "Кавказскому узлу".

На видео видно, как горит припаркованный во дворе многоэтажного дома автомобиль, пожарные пытаются потушить пламя, заливая машину водой. Огнем повреждена также стоящая рядом машина. "Сожгли... полтора миллиона", - повторяет блогер, дав при этом эмоционально окрашенную характеристику поджигателям.

Напомним, что после первого поджога Гаспар Авакян рассказал "Кавказскому узлу", что следствие бездействует. В частности, он указал, что следствие не изъяло видео с камер наблюдения, не выяснило, кто принес на место канистру бензина. "Следствие полностью бездействует", - резюмировал он.

В последнее время блогер занимается расследованием работы одной из ростовских автошкол. По его словам, ее директор договорился с силовиками и организовал сдачу экзаменов для учащихся своей автошколы. В итоге ее лишили лицензии, деятельностью заинтересовались правоохранительные органы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Гаспар Авакян в мае 2020 года был признан виновным в вымогательстве по четырем эпизодам и приговорен к 2,5 года колонии-поселения. Его адвокаты сочли неубедительными доказательства его вины в вымогательствах и решили обжаловать приговор. В декабре 2020 года суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Авакяна.