10:57, 22 августа 2025

Рейд ингушских мужчин в Дагестане поднял вопрос о рамках вмешательства в чужую жизнь на Кавказе

Участники рейда у входа на пляж в Избербаше. Стоп-кадр видео от 12.08.25, https://t.me/heda_media/1716

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Недавний визит ингушских мужчин в Избербаш в поисках «неправильно ведущих себя» женщин из республики - неприятная и ненормальная практика, но ранее подобных рейдов не происходило. Такое мнение высказали аналитики, опрошенные «Кавказским узлом».

"Кавказский узел" писал, что в Дагестане прошел рейд по поиску "порочных" женщин, который провели жители Ингушетии, об этом стало известно из телеграм-каналов. Искать девушек из Ингушетии, которые встречаются с представителями других национальностей, приехали в Избербаш их земляки. Они всю ночь проводили рейды по городу и пляжам, но не нашли подтверждения слухам, которые побудили их приехать в Дагестан.

Дагестанский эксперт, говоривший на условиях анонимности, подтвердил "Кавказскому узлу", что речь идет о реальном событии. «Они посетили только Избербаш, точнее, избербашский пляж. Практически все побережье Избербаша в гостиницах, комнатах, во всем том, что можно сдать под прием туристов. Там, в общем, все это функционирует где-то в культурном порядке, где-то - в диком, но оно работает. И у ингушей, и у чеченцев пляжи в Избербаше. И вообще каспийское побережье очень им нравится, они часто приезжают туда», - рассказал он.

В том сегменте Интернета к этому рейду отнеслись с пониманием

По словам спикера, ингушские мужчины приехали, потому что «кто-то в ингушском сегменте Интернета закинул то ли новость, то ли слух, что ингушки приезжают в Дагестан и начинают встречаться с местными парнями, идут курортные романы». Эксперт отметил, что никакого гнева или порицания в дагестанских социальных сетях этот рейд не вызвал. «В том сегменте, который я наблюдал, к этому отнеслись с пониманием», - рассказал он.

Кавказовед, также говоривший на условиях анонимности, отметил, что рейд был вызван слухами о «неподобающем поведении» ингушек в Дагестане. «Тут не столько про общение с мужчинами другой национальности, сколько именно про неподобающее общение опять же, как я понял. Самое главное - что ничего не подтвердилось, и рейдовики ушли. Но сама по себе ситуация нехорошая, конечно, и показывающая, насколько легко манипулировать людьми на Северном Кавказе, используя определенные знаковые темы», - заявил он.

Ситуация показывает, насколько легко манипулировать людьми на Северном Кавказе, используя знаковые темы

Оба эксперта подчеркнули, что подобный рейд произошел впервые. «Таких историй раньше, чтоб кто-то приезжал и контролировал, кто с кем как встречается, насколько культурно проходит отдых, такого, конечно, еще не было», - отметил дагестанский эксперт. Кавказовед также сказал, что ни о каких других рейдах подобного характера ему неизвестно.

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. Мир. Развитие» Саида Сиражудинова отметила, что подобная практика «неприятная и нарушающая границы», но не новая. «Общество постоянно ищет неправильно ведущих себя женщин. Были попытки их вычислить, охота. Просто роль соцсетей была ниже», - заявила она "Кавказскому узлу".

Общество постоянно ищет неправильно ведущих себя женщин, но контроль за мужчинами не ведется. Сколько мошенников, аферистов, взяточников... Но, никто рейды не проводит

По мнению спикера, "мужчины любят заявлять о своей мужественности посредством контроля за женщинами, запугивания". "Известные спортсмены и блогеры устраивали неоднократно атаки на концерты, подростковые мероприятия. Тот же поиск евреев - это выпуск мужской энергии, которой не нашли другого применения, - говорит она. - Кто давал право вмешиваться в чужую жизнь? Патриархат дает им преимущество, но, закон должен был бы ограничивать всегда, а не выборочно. Контроль за мужчинами не ведется. Сколько мошенников, аферистов, взяточников... Но, никто рейды не проводит. А ведь это все очерняет регион. Против мужчины никто не выступит».

Представительница женской организации «Марем» отметив, что подобная практика ненормальна, подчеркнула, что она не ограничивается Северным Кавказом.

Конечно же, это ненормально, без разницы, кто бы так делал — ингуши, чеченцы или русские

«Конечно же, это ненормально, без разницы, кто бы так делал — ингуши, чеченцы или «Русская община», что не редкость — частенько какие-то очень русские мужчины хейтят женщин, встречающихся с нерусскими. Это абсолютно то же самое, тут никакой роли не имеет национальность непосредственно вот этих мужчин, просто типичная патриархальная Россия», - заявила она.

Люди, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла"Убийства чести" на Северном Кавказе".

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

