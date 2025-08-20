Троих осужденных в Ростове-на-Дону украинцев вывезли в Чечню

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Граждан Украины, осужденных военным судом в Ростове-на-Дону, перед апелляцией этапировали из ростовского СИЗО в Грозный. Ранее они заявляли о пытках.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в декабре 2024 года приговорил к длительным срокам заключения граждан Украины Сергея Федосенко, Владислава Водолазского и Виталия Дзюбу по обвинению в попытке подорвать российский блок-пост в Запорожской области.

Федосенко суд назначил 15 лет строгого режима, Водолазскому - 13 лет, Дзюбе - 10 лет, сообщала пресс-служба суда.

Владислав Водолазский, который на момент задержания российскими военными был действующим военнослужащим, заявлял в суде, что дал признательные показания под пытками, о пытках током и избиениях заявляли также Федосенко и Дзюба, сообщало в своем Telegram-канале общество "Мемориал".

Осужденные подали апелляционную жалобу на приговор, ее рассмотрение Апелляционный военный суд назначил на 15 августа. За день до заседания, 14 августа, всех троих граждан Украины "внезапно этапировали в СИЗО-1 Грозного", сообщила "Медиазона"*.

В заседании апелляционного суда осужденные украинцы участвовали по видеосвязи. Водолазский в своей апелляции указывал, что российские власти должны обращаться с ним и Федосенко как с военнопленными, поскольку они служили в вооруженных силах Украины. Апелляционный суд сократил всем троим сроки заключения на полгода.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее утверждал, что в Чечне "на каждом стратегическом объекте содержатся до 10 украинских пленных", которые используются в качестве "живого щита" и заложников. 29 октября 2024 года, когда в результате атаки беспилотника загорелось здание на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, Кадыров заявил, что там погибли украинские пленные.

В январе 2024 года Кадыров предлагал освободить 20 украинских военных в обмен на снятие санкции с его родных, лошадей и самолетов, но после критики со стороны z-блогеров назвал эти слова "толстым троллингом".

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.