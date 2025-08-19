Глава Миннаца Ингушетии отреагировал на споры вокруг слов имама об официантах

Дискуссия вокруг заявления ингушского имама о мужчинах-официантах является "попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе", заявил республиканский министр по внешним связям и национальной политике. Это высказывание прозвучало после критики пассивной позиции властей Ингушетии Telegram-каналами.

Как писал "Кавказский узел", дискуссию в социальных сетях вызвало высказывание имама центральной мечети Малгобека Ибрагима Батырова, который заявил, что ингушские мужчины не должны работать официантами и обслуживать женщин. Позицию Батырова поддержал и глава мусульманской общины города Якуб Курскиев. Часть комментаторов сочла ее соответствующей адатам, другие же настаивают, что честная работа, которая позволяет кормить семью, не может считаться позором.

Видео имама одной из мечетей Ингушетии Ибрагима Батырова, где он критикует ингушских мужчин, работающих официантами в местных заведениях общественного питания, распространившееся в соцсетях, является попыткой дестабилизировать ситуацию в регионе. Об этом ТАСС сообщил министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации республики

Глава Миннаца Ингушетии Руслан Мизиев обвинил блогеров и враждебные силы в попытке “дестабилизировать ситуацию” в республике вниманием к высказыванию имама Ибрагима Батырова об мужчинах, работающих официантами.

По словам главы ведомства, видео с выступлением Батырова было снято давно. "Ролик с выступлением имама одной из мечетей Ибрагима Батырова был снят еще год назад, однако широкого резонанса тогда не вызвал, теперь же некоторые блогеры решили хайпануть, плюс есть желающие дестабилизировать ситуацию в регионе. В своей проповеди Батыров ссылался на ингушские адаты, заявляя, что работа официантом не противоречит исламу, однако воспринимается неоднозначно с точки зрения традиций", - цитирует слова Мизиева ТАСС-Кавказ.

Выражая позицию светского чиновника, министр добавил, что “в условиях высокой безработицы честный труд всегда предпочтительнее, а право выбора профессии закреплено Конституцией РФ”. При этом он не опубликовал свой комментарий по поводу высказываний Батырова ни в личном Telegram-канале, ни в официальном канале Миннаца Ингушетии.

Заявление Батырова вызвало резонанс на федеральном уровне, но глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в очередной раз отстранился от ситуации и не стал комментировать высказывания имама, опасаясь “испортить отношения с мусульманской уммой республики”, указал Telegram-канал “Акценты “Кавказа”.

“Эти заявления не просто оскорбительны и дискриминационны, они являются прямым вызовом современному обществу, конституционным принципам равенства и свободы, а также здравому смыслу. Вместо того, чтобы решать вопросы бедности, безработицы, образования и здравоохранения, ингушскому обществу пытаются навязать средневековые взгляды. При этом светские власти Ингушетии своим молчанием потакают этой реакционности и мракобесию”, - говорится в публикации канала.

На высказывание Батырова сегодня также обратил внимание Telegram-канал правозащитной группы “Марем”. “В соседних республиках мужчины уже давно работают в ресторанах, кафетериях, кассирами и официантами. Вроде не смущаются. Может, они просто хорошо скрывают, что им противно обслуживать женщин?” - говорится в публикации.

