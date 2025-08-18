Высказывания имама из Ингушетии спровоцировали дискуссию в Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ингушские мужчины не должны работать официантами и обслуживать женщин, заявил имам центральной мечети Малгобека Ибрагим Батыров, его поддержал и глава мусульманской общины города. Честная работа, которая позволяет кормить семью, незазорна, указали комментаторы. Позиция имама соответствует адатам, возразили другие.

Имам центральной мечети Малгобека Ибрагим Батыров во время одной из проповедей выступил с резкой критикой мужчин из Ингушетии, которые работают официантами и обслуживают в том числе женщин. Батыров назвал это «грязным» и «недопустимым», сообщила "Фортанга".

«Вы все наверное видели, что сейчас в ресторанах официантами начали работать парни. Они подходят, записывают заказ, обслуживают. Ладно, если бы все посетители были мужчины, но там и женщины. И кто обслуживает ингушских женщин? Ингушские мужчины! Это ненормально. Это грязно. Начинаются обсуждения, мол, никакую работу делать не стыдно. Это нежелательная работа по исламу для мужчин! И много таких работ, и если я сейчас начну их перечислять, вам не понравится. Это же позор», - перевело его слова издание. "Кавказский узел" не может проверить точность перевода.

В Telegram-канале издания, у которого насчитывается 12 041 подписчик, эта запись к 10.49 мск собрала 66 комментариев.

"Пусть каждый Имам, который поднимается на трибуну следить за своими речами,что говорит, где говорит", - прокомментировал Мага Евлоев.

"Пусть лучше официантами работают - это нисколечки не делает их менее мужественными. Они честно зарабатывают и на эти честные, чистые деньги кормят свои семьи. Это лучше, чем сидеть сутками возле ворот семечки щелкать и ждать, когда пособие на ребенка или пенсия родителей придет", - прокомментировала Лида.

Другие пользователи заявили, что это соответствует традициям.

"Имам просто делает свою работу сказал как должно быть по исламу и ингушским адатам, указал пользователь .....

"Если честно, самой как-то неудобно бывает, когда парень обслуживает, подносит еду. Хочется, встать и самой всё поставить. Лучше, наверное, женщинам просто не ходить именно в такие заведения" - написала З....

На высказывания имама отреагировала член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Марина Ахмедова. "Имамам надо понимать, что в современном обществе невозможно жить так, как жил Кавказ в средневековье. Не получится. И сосредоточиться на духовном развитии своей паствы, а не на внешних ограничителях", - заявила она в своем Telegram-канале.

По словам Ахмедовой, возглавляемое ей издание "Регнум" связалось с главой мусульманской духовной общины города Малгобека Ибрагимом Курскиевым. Он заявил, что поддерживает Батырова и разделяет его позицию. «Батыров прав в своих заявлениях! Обслуживать женщин — это не мужское дело. Вообще, женщины не должны находиться среди мужчин! Они должны избегать те места, где могут быть мужчины. Если же так вышло, что женщина и мужчина пришли в одно заведение — женщину должна обслуживать другая женщина, а мужчину должен обслуживать мужчина. Должно быть разделение! Женщины должны сидеть отдельно, мужчины — отдельно! Это исламский закон!» — привела она слова Курскиева.

При этом Курскиев отметил, что подобные правила должны распространятся на всех женщин, вне зависимости от их вероисповедания и национальности.

«Неважно, ингушка женщина или русская — должны быть такие правила. Если в заведение пришла русская женщина, то для ингушского мужчины будет неправильным обслуживать её. И неважно, происходит это в заведении в Ингушетии или в Москве. Вам самому как будет, если пришла ваша жена в заведение и её будет обслуживать официант-мужчина? Вы ведь понимаете, что если женщину будет обслуживать мужчина, он ведь будет на неё смотреть, они могут встретиться глазами, начать переглядываться, смотреть друг на друга — это неправильно. А если они вдруг случайно коснутся друг друга рукой? Например, мне это неприятно», — рассказал Курскиев.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.