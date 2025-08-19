Жители Новороссийска потребовали вернуть статус своей земле

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Изменение в Генплане города лишило статуса ИЖС владельцев земли в новороссийском жилом массиве, которые записали сегодня видеообращение к чиновникам с требованием решить проблему.

Как писал "Кавказский узел", жители Краснодарского края ранее неоднократно жаловались на необоснованные, по их мнению, попытки властей изъять у них земельные участки. В конце ноября краевая прокуратура потребовала изъять в пользу государства у 54 жителей Туапсинского района 65 земельных участков - по мнению ведомства, в 2000-х годах власти необоснованно распродали эти участки.

Жители Новороссийска добиваются прекращения строительства в Пионерской роще Активисты на сходе потребовали остановить строительство детского сада в единственной зеленой зоне южной части Новороссийска. Они заявили, что на месте строительства вырублены деревья и засыпан ручей.

Жители Новороссийска записали видеообращение, в котором потребовали вернуть статус ИЖС их земле 1 . При продаже чиновники не указали в документах, что на землях есть обременение – там стоит ЛЭП, утверждают жители.

«Мы, жители массива на улице Сейнерной, просим обратить внимание на нашу проблему: на перевод нашей земли из зоны ИЖС в зону озеленения. Мы приобретали наши участки законным путем, в наших документах земля числилась под застройку, под жилые дома. Но в момент принятия генплана наши участки незаконно перевели в жилую зону",- посетовали жильцы.

Они также заявили. что "строили участки за счет кредитных средств, привлекали ипотеку". "В числе собственников есть участники СВО, военные. У нас проведены коммуникации, линии электропередач, но теперь наша земля - зеленая зона. Как мы, собственники, должны жить на земле частного пользования? Просим вернуть нашим участкам функциональную зону ИЖС Верните нашу землю! – возмутились жители СНТ "Сокол" в видеообращении, которое опубликовал сегодня Telegram-канал "Туподар Краснодар".

Как утверждают жильцы дачного массива, осенью 2024 года Дума Новороссийска приняла изменения в Генплан, по которому земли ИЖС стали Зоной озелененных территорий общего пользования («зеленой зоной»). Такое изменение грозит проблемами собственникам. Особенно тем их них, кто не достроил свои дома.

Ошибка администрации, как считают местные жители - в том, что что не проводились слушания по данному массиву. "Сейчас мы проиграли первую инстанцию в краевом суде. Готовимся к дальнейшим судам и нам очень сильно нужна помощь", - заявили жильцы в своем видеообращении. Судя по видео, для его записи собралось порядка 30 жильцов.