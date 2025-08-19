×

13:50, 19 августа 2025

Жители Волгоградской области рассказали о проблемах из-за отключений мобильного интернета

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проблемы в связи с участившимися отключениями мобильного интернета возникают при оплате в магазинах, вызове такси, работе, попытке связаться с родными. В некоторых районах мобильного интернета нет продолжительное время, рассказали жители Волгоградской области. Власти призвали с пониманием отнестись к ситуации.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа Минобороны рапортовало, что за ночь в Волгоградской области были сбиты 11 дронов. На крышу 16-этажного дома на улице Ополченской в Волгограде упали обломки беспилотника, жители дома были эвакуированы, но днем власти разрешили им вернуться в квартиры. Губернатор Андрей Бочаров заявил, что на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе в результате атаки беспилотников произошел разлив и возгорание нефтепродуктов. Обломки беспилотников упали на юге Волгограда, загорелась кровля одного из корпусов больницы, также возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.

В августе в Волгоградской области участились периоды полных или частичных ограничений в предоставлении населению услуг интернета. Областная и городские администрации называют причину отключений — атаки украинских БПЛА на стратегические предприятия, расположенные в областном центре. Атаки участились в июле и августе. В аэропорту «Сталинград» сегодня вводились  «временные ограничения» полетов. Областная администрация призывает население региона относится с пониманием к подобным ограничениям, связанным с «обеспечением комплексной безопасности». 

Ольга Синицына работает администратором в танцевальном клубе Волгограда. Участившиеся отключения мобильного интернета стали проблемой в ее работе.

 "У нас оплата проходит с помощью интернета. Наличкой не берем. И вот все лето такая проблема. Не могут клиенты оплатить вовремя. Зависаем с оплатой часто", - рассказала Ольга.

 Школьный педагог Татьяна Иванова проживает в Центральном районе Волгограда. Ее престарелые родители живут в Красноармейском районе города, страдают хроническими заболеваниями.

 "Мы с ними постоянно на связи. Иногда так бывает, что приходится им скорую вызывать или самим к ним на выручку выезжать, если коммунальная проблема какая появляется. Проводного телефона давно у нас нет. Поэтому при отключениях мобильного Интернета у нас паника начинается. Связь с родителями и их соседями напрочь прерывается", - сказала Татьяна.

Она уверена, что подобные отключения, как бы они ни были ощутимы для населения, необходимы.

"Это мера для обеспечения нашей безопасности. Мы с пониманием к этому относимся. Хотим договорится с друзьями, которые рядом с родителями живут, что если такие отключения связи будут, чтобы они к нашим старикам ходили - проведывали", - отметила женщина.

 Жительница станицы Трехостровская Иловлинского района Светлана Суркова сообщила журналисту, что в селе нет мобильного интернета с 4 июня. Работает только проводной интернет и обычная телефонная связь.

 "Люди ставят домашний. На телефонах только минуты, интернета нет. Я сейчас как раз звоню оператору Билайн. В связи с отсутствием интернета делают скидку на тариф 30%. В сельской администрации имеется проводной телефон. Связь с экстренными службами не прерывается из-за отсутствия интернета", - рассказала Суркова.

"Я не испытываю особых неудобств из-за этих отключений. В соцсетях редко появляюсь. В магазинах и общественном транспорте расплачиваюсь всегда наличкой. Такси не заказываю, машина есть. Это проблема для тех, например, у кого друзья, родственники за границей — они общаются в основном через вотсап*, телеграмм или сигнал. У меня там никого нет. Так что вообще не проблема», - сказал сотрудник коммунальной службы, представившийся Евгением.

Студент Дмитрий Гуреев проживает в Волжском. Он активно использует интернет для подготовке к семинарам, в общении в социальных сетях и при оплате товаров и услуг.

 "Конечно, такие отключения бьют по нервам. Вот вчера (18 августа) общаться звонками в телеграмме и вотсапе* было невозможно. Связь ужасная была. При отключениях в магазинах без налички ничего не купишь. Понятно, карты, там, QR – ничего ж не работает. Такси тоже не закажешь. Отец парковку оплатить не может в городе. А там сейчас не найдешь места для стоянки бесплатное. Ну вот, переходим на наличку", - возмутился студент.

 В соцсетях появилась информация о  том, что волгоградец Алексей Сердобинцев был оштрафован на 2,5 тысячи рублей за неоплаченную парковку. В тот день мобильную связь и мобильный интернет в городе отключали в связи с приездом глав России и Белоруссии. Оплатить часовую парковку Алексей не смог ни через смс, ни через мобильное приложение или онлайн-банкинг. Они не работали. Сердобинцев оспорил протокол за неоплаченную парковку. Но суд ему отказал, сообщил в своем Telegram-канале журналист Андрей Кошик.

Юрист Сергей Иващенко в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» рассказал, какие действия следует предпринимать в подобных случаях.

 "Нужно написать заявление в суд и предоставить следующие документы: копию постановления об административном правонарушении и штрафного уведомления на оплату штрафа, доказательства того, что платеж был произведен в указанный срок после возникновения задолженности на парковке (например, квитанция об оплате) или же доказательства того, что оплату провести было невозможно из-за отсутствия интернета и связи (копия отчета о состоянии сети мобильного оператора и копия смс или сообщения об ошибке в системе оплаты). Нужно также доказать, что нарушение малозначительно», - перечислил основную доказательную базу юрист.

"Если же нет на руках вменяемых документированных доказательств того, что водитель физически не мог провести оплату парковки, то и смысла идти в суд нет — впустую только судебные издержки понесете", - заметил Сергей Иващенко.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

