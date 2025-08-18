Сотрудники военного госпиталя в Гори заявили об увольнении по политическим мотивам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около 200 сотрудников военного госпиталя в Гори были уволены. По их словам, произошло это после подписания многими из них петиции в поддержку евроинтеграции Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа в Тбилиси прошел марш бывших госслужащих против репрессий.

В военном госпитале в Гори начались масштабные увольнения, без работы остались около 200 человек, полностью закрыто отделение реабилитации, пишет 17 августа телеграм-канал Tbilisi life.

Уволенные сотрудники госпиталя заявили о политическом преследовании, так как многие из них подписали ранее петицию в поддержку 78-й статья Конституции Грузии, где оговаривается интеграция страны в Евросоюз и НАТО. Они планируют обратиться в суд с исками.

"Кавказский узел" также писал, что чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

