Медов рассказал об обстоятельствах изготовления оружия для теракта в "Крокусе"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три охолощенных автомата мастер-оружейник из Ингушетии Хусен Медов купил через интернет, еще один - в охотничьем магазине. Пригодность переделанных автоматов для стрельбы он проверил на чердаке своего дома. О том для чего было использовано оружие, он узнал из трансляции из "Крокус сити холла".

Как писал "Кавказский узел", военный суд в Москве продлил до 7 января арест обвиняемых по делу о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", в том числе двоих уроженцев Ингушетии и четверых задержанных в Дагестане. 22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. Погибли 145 человек, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. Этот теракт стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе. 23 июня стало известно, что следствие по делу 19 обвиняемых в причастности к совершению теракта завершено, их дело передано в прокуратуру.

В апреле 2024 года были арестованы задержанные в Дагестане четверо граждан Таджикистана Шахромджон Гадоев, Мустаким Солиев, Зубайдулло Исмаилов, Умеджон Солиев и гражданин России Хусейн Хамидов, которые работали кафельщиками на стройках в Махачкале и Каспийске. Следствие считает, что они готовили теракт в Каспийске и снабжали оружием участников атаки на "Крокус Сити Холл". В ноябре 2024 года по делу о теракте были задержаны жители Ингушетии Хусейн Медов и Джабраил Аушев. Следствие связывает их с признанным террористическим боевым крылом ингушского вирда баталхаджинцев.

Мастера-оружейники из Ингушетии Хусен Медов и Хаваж-Багаудин Алиев, которые нелегально изготовили автоматы для исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске, получили за свою работу 500 тысяч, сообщило ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

В своих показаниях Медов описал процесс обучения переделке охолощенного оружия в боевое, а также сам процесс изготовления оружия. После переделки он сделал во дворе своего дома несколько выстрелов, тем самым убедившись в пригодности автоматов для стрельбы боевыми патронами. После чего хранил изготовленное оружие на чердаке своего дома. За реализованное оружие на карту его матери, о чем та не знала, поступило около 500 тысяч рублей, которые он обналичил и через некоторое время передал Алиеву, следует из его показаний.

В материалах дела указывается, что Медов через интернет-сервис "Авито" приобрел два охолощенных автомата Калашникова, после чего купил еще один охолощенный автомат через мобильное приложение "Беркут". Четвертый охолощенный автомат он купил в охотничьем магазине в Малгобеке. В январе 2024 года к нему обратился Алиев с просьбой помочь переделать это оружие в боевое, сообщив, что автоматы затем планировалось использовать в криминальных конфликтах на рынке "Садовод" в Москве.

Медов согласился, и вместе с Алиевым они переделали охолощенные автоматы в боевые. Их сообщники через тайники переправили это оружие в Дагестан, а позднее соучастники исполнителей теракта доставили его в Москву. "22 марта 2024 [года] из новостных выпусков Медову стало известно о произошедшем террористическом акте в концертном зале "Крокус сити холл". В одном из сюжетов показывали оружие, из которого террористы расстреливали посетителей, в котором Медов узнал свой автомат, который реализовал через тайник", - сказано в материалах допроса Медова, говорится в публикации.

Помимо Джабраила Аушева и Хусейна Медова по делу проходят еще два уроженца Ингушетии - Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев объявлены в розыск. Их следствие также считает поставщиками оружия для боевиков. На предварительном заседании представители Аушева и Медова сообщали, что они признают причастность к незаконному обороту оружия, но не признают причастность к теракту, поскольку не знали, где и как их оружие будет использовано, отмечает в публикации 31 июля "Фортанга". В декабре 2024 года были задержаны еще четверо жителей Ингушетии, которые подозреваются в пособничестве теракту в "Крокус Сити Холле".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

После теракта Алиев покинул территорию России, он объявлен в розыск. Медов же находится среди подсудимых по делу о нападении на "Крокус". По его эпизоду также проходит еще один уроженец Ингушетии - Джабраил Аушев.