Главная   /   Лента новостей
06:49, 15 августа 2025

Юристы оценили шансы Ольги Петровой на УДО после рождения ребенка

Ольга Петрова. Скриншот фото из Telegram-канала "ОВД-Инфо" (признан иноагентом) от 15.07.25, https://t.me/ovdinfo/25967.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительнице Махачкалы Ольге Петровой, осужденной по делу о финансировании терроризма, после рождения ребенка предстоит провести два года в заключении.  В случае тяжких преступлений рождение ребенка редко служит основанием для условно-досрочного освобождения, указали адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года суд приговорил к семи годам колонии 36-летнюю жительницу Махачкалы Ольгу Петрову, признав ее виновной в финансировании терроризма. Петрова указала в суде, что основные свидетели обвинения - осужденный за причастность к содействию террористической деятельности Сагид Казимагомедов и Анна Папушина в суде от своих первоначальных показаний отказались. По словам родных, силовики начали преследование Петровой и ее сестры Ирины Дудки после того, как женщины приняли ислам. В апреле 2025 года правозащитники признали Петрову политзаключенной.  Петрова родила в заключении мальчика. Она получила посылку с детскими принадлежностями, сбор средств на которые организовали правозащитники.

Ольга Петрова - уроженка Кубани, которая приняла ислам в 18 лет, в 2010-2011 годах переехала в Махачкалу и там торговала товарами народной медицины. Ей инкриминировались девять денежных переводов жителю Дагестана Сагиду Казимагомедову, который, по версии следствия, собирал деньги для боевиков и в дальнейшем покупал на них авиабилеты для желающих примкнуть в Сирии к боевикам "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в России). Сама Петрова утверждала, что фигурирующие в деле переводы совершала поставщику товаров народной медицины.

Недавно родившей Ольге Петровой осталось находиться в заключении еще два года, сообщила «Кавказскому узлу» ее дочь. «Она находится в обычном отряде, а ребенок в отдельном здании, где и все другие дети», - заявила она. «Жалоб от неё нет, вроде всё хорошо, но вероятно для ребенка понадобится ряд вещей — нужно раз в месяц покупать подгузники и прочее, а одежда на осень и зиму ещё даже не куплена», - подчеркнула девушка.

Она также рассказала, что живет с бабушкой в родном городе матери. «А моя старшая сестра живет и работает в Краснодаре», - заявила она.

Начиная с 2020 года в соответствии со статьей 80 УК РФ осужденным к лишению свободы беременным женщинам или женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, находящихся в доме ребенка исправительного учреждения, неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после фактического отбытия не менее одной четверти срока наказания за совершение преступления небольшой тяжести, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тимур Филиппов.

"Для женщин, осужденных за совершение преступлений, относящихся к категории средней тяжести, тяжких или особо тяжких, порядок применения условно-досрочного освобождения и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания остался прежний и наличие детей не является самостоятельным основанием для УДО", - отметил он.

Как следует из указания Генпрокуратуры России N 35/11, МВД России N 1 от 24.01.2020 (ред. от 13.07.2020) "О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности", часть 1 статьи 205.1 УК РФ, по которой осуждена Петрова, относится к тяжким преступлениям.

Филиппов также подчеркнул, что в соответствии со статьей 100 УИК РФ осужденные женщины могут помещать в дома ребенка исправительных учреждений своих детей в возрасте до четырех лет, общаться с ними в свободное от работы время без ограничения. «Им может быть разрешено совместное проживание с детьми. Если ребенку, содержащемуся в доме ребенка исправительного учреждения, исполнилось четыре года, а матери до окончания срока отбывания наказания осталось не более года, администрация исправительного учреждения может продлить время пребывания ребенка в доме ребенка до дня окончания срока отбывания наказания матерью», - заявил он.

Адвокат Евгений Черноусов отметил, что рождение ребенка не всегда приводит к смягчению наказания для его матери. "Если это преступление небольшой тяжести, то да, наказание смягчают едва ли не автоматически, предлагая в том числе и УДО. Но если речь идет о тяжком или особо тяжком преступлении, то здесь смягчение наказания, а тем более УДО, бывает значительно реже", - заявил корреспонденту "Кавказского узла"

Возможность смягчения наказания после рождения ребенка строго индивидуальна для каждой женщины, подтвердил адвокат Феликс Вертегель. «Все зависит от тяжести совершенного преступления», - отметил он.

Напомним, сестра Ольги Петровой Ирина Дудка рассказала, что Казимагомедов изначально дал показания против сестры, но в суде отказался от них: "На судах, проходивших осенью 2021 года, Казимагомедов отказался от своих показаний и подтвердил факт торговли с моей сестрой. Также были допрошены другие свидетели обвинения, заявившие в суде, что к ним были применены методы давления и что они подписали показания под психологическим принуждением, опасаясь за свою жизнь. Свидетели защиты, соседи и знакомые сестры из Махачкалы дали показания о порядочном образе жизни моей сестры, об этом же заявили и соседи матери", - сказала она "Кавказскому узлу". Сама Ирина Дудка вместе с семьей была вынуждена покинуть Россию.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

